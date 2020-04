Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế về thanh niên tại phiên họp của HĐBA LHQ

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 27/4 tổ chức phiên họp trực tuyến công khai về chủ đề Thanh niên, Hòa bình, An ninh do Cộng hòa Dominicana, Chủ tịch HĐBA tháng Tư chủ trì.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về thanh niên và phát huy vai trò của các tổ chức khu vực.

Tại LHQ, đây là phiên họp kỷ niệm 5 năm chương trình này được HĐBA chính thức đưa vào thảo luận theo Nghị quyết 2250 (2015). Tổng Thư ký LHQ António Guterres điểm lại tình hình triển khai chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh trong năm năm qua, với nhiều kết quả tích cực về tăng cường sự tham gia và đóng góp của thanh niên nói chung và đặc biệt, vai trò dẫn dắt và tiên phong của thanh niên trong các lĩnh vực ngăn ngừa và giải quyết xung đột, xây dựng hòa bình cũng như ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều thách thức đang đặt ra hạn chế sự tham gia của thanh niên, nhất là thiếu sự quan tâm và đầu tư cho sự tham gia của thanh niên. Ông cho biết 25% thanh niên bị ảnh hưởng bởi xung đột và bạo lực và 20% thanh niên không có việc làm, không có cơ hội học tập hay tiếp cận y tế. Những khó khăn này càng trầm trọng hơn trong bối cảnh dịch COVID-19. Trước thực trạng này, TTK Guterres nhấn mạnh cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho sự tham gia của các tổ chức và sáng kiến của thanh niên, kêu gọi đóng góp cho Quỹ Xây dựng Hòa bình, tập trung nâng cao năng lực cho thanh niên để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững.

Chia sẻ các quan điểm và khuyến nghị của TTK về chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh, Đại diện của TTK về Thanh niên và hai đại diện thanh niên từ Nam Sudan và Yemen kêu gọi các quốc gia tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các tiến trình hòa bình cũng như các quá trình ra quyết định, tăng cường phối hợp giữa thanh niên, các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội triển khai hiệu quả chương trình này.

Các nước thành viên HĐBA đánh giá cao kết quả triển khai chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh, khẳng định thanh niên có vai trò, tiềm năng, sự sáng tạo và năng động để đóng góp vào hòa bình, an ninh và phát triển ở cả cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Các nước cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và đề xuất nhằm thúc đẩy chương trình này như đầu tư cho giáo dục, việc làm, y tế, nâng cao vai trò và đóng góp của các nữ thanh niên, thể chế hóa sự tham gia của thanh niên trong các tiến trình hòa bình.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ chia sẻ tầm quan trọng của chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh, khẳng định Việt Nam ủng hộ triển khai hiệu quả chương trình này; nhấn mạnh mặc dù đạt được nhiều kết quả, song ở nhiều nơi, hạn chế về nhận thức, nguồn lực và hiệu quả của các chính sách thanh niên cản trở thanh niên phát huy khả năng và đóng góp của mình.

Đại sứ đề nghị tăng cường nỗ lực nâng cao nhận thức chung về vai trò của thanh niên, đặc biệt là các nữ thanh niên, đầu tư xây dựng và triển khai chiến lược toàn diện về thanh niên với trọng tâm là giáo dục và phát huy văn hóa hòa bình để lan tỏa các giá trị hòa bình, ôn hòa và khoan dung, tạo nền tảng vững chắc cho thành công của các sáng kiến về ngăn ngừa và giải quyết xung đột và hòa giải dân tộc. Đại sứ kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về thanh niên, phát huy vai trò của các tổ chức khu vực, trong đó chia sẻ kinh nghiệm của ASEAN về thiết lập các cơ chế hợp tác về thanh niên, tổ chức đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo các nước ASEAN với các đại diện thanh niên.

Nghị quyết 2250 (2015) về Thanh niên, Hòa bình, An ninh được HĐBA thông qua tháng 12/2015 gồm 5 trụ cột: sự tham gia của thanh niên; ngăn ngừa xung đột; bảo vệ thanh niên; quan hệ đối tác triển khai chương trình; và tái hòa nhập cho thanh niên từng tham gia nhóm vũ trang, khủng bố. Năm 2018, HĐBA thông qua nghị quyết 2419 (2018), yêu cầu TTK có báo cáo về triển khai chương trình này. Tháng 3/2020, TTK đệ trình báo cáo đầu tiên, làm cơ sở để thảo luận tại phiên họp kỷ niệm 5 năm chương trình này.

