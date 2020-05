Theo phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ), ngày 4/5, Giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer đã được trao cho các báo có các tác phẩm xuất sắc phản ánh chủ đề tham nhũng, bạo lực tình dục, can thiệp bầu cử và những tàn dư của nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ cũng như tôn vinh sự cống hiến của các nhà báo chống lại những bất công và bất bình đẳng xã hội.

Lễ công bố giải thưởng báo chí danh giá Pulitzers 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Báo New York Times, tờ báo hàng đầu của Mỹ, giành 3 giải cho các hạng mục Bình luận, Báo chí điều tra và Phóng sự quốc tế. Giải bình luận được trao cho nhà báo Nikole Hannah- Jones của ấn phẩm Tạp chí New York Times với loạt bài về hậu quả của chế độ nô lệ và những đóng góp của nhóm người Mỹ gốc Phi. Giải báo chí điều tra được trao cho phóng viên Brian M. Rosenthal của New York Times với phóng sự điều tra về ngành nghề taxi tại thành phố New York. Phóng sự đã phanh phui hiện trạng nhiều lái xe taxi, có những người còn không nói được tiếng Anh, buộc phải chấp nhận những khoản vay nợ để có thể được chạy xe lên tới 1 triệu USD hoặc hơn, khiến gần một nghìn người vỡ nợ và khiến ít nhất 9 người phải tự tử. Giải phóng sự quốc tế được trao cho loạt bài về can thiệp bầu cử Mỹ của các phóng viên New York Times.

Giải thưởng cống hiến, hạng mục giải được coi là danh giá nhất của giải Pulitzers được trao cho tờ The Anchorage Daily News và tờ báo phi lợi nhuận ProPublica cho tác phẩm điều tra kéo dài cả năm của hai báo này về tệ nạn bạo lực tình dục ở Alaska.

Báo Washington Post được trao giải phóng sự diễn giải/giải thích (explanatory reporting) với loạt bài cho thấy bằng chứng khoa học rõ ràng về những ảnh hưởng khủng khiếp của nhiệt độ nóng lên đối với Trái Đất.

Các phóng viên của Reuters nhận được giải cho hạng mục ảnh thời sự nóng (breaking news photography) với loạt ảnh về các cuộc biểu tình ở Hong Kong (Trung Quốc).

Ra mắt vào năm 1917, giải báo chí thường niên danh giá Pulitzers năm nay được công bố trực tuyến từ phòng khách nhà bà Dana Canedy, trưởng ban quản lý và tổ chức giải, do các hoạt động tụ tập bị cấm trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ. Lễ công bố giải năm nay cũng bị lùi từ ngày 20/4 sang ngày 4/5 vì nhiều thành viên trong ban tổ chức còn bận trên tuyến đầu chống đại dịch.

(Theo TTXVN)