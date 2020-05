Mỹ tuyên bố tiêu diệt hai thủ lĩnh IS ở Syria

Vừa qua, ngày 22-5, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CentCom) tuyên bố liên minh quân sự do nước này dẫn đầu và Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu đã tiêu diệt hai thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một cuộc bố ráp ở đông Syria.

Binh sĩ của SDF tại làng Baghouz, tỉnh Deir Ezzor, Syria, ngày 18-2-2019

CentCom cho biết Ahmad 'Isa Ismail al-Zawi và Ahmad 'Abd Muhammad Hasan al-Jughayfi đã bị tiêu diệt trong cuộc bố ráp ngày 17-5 nhằm vào một căn cứ của IS ở tỉnh Deir Ezzor.

Al-Zawi, hay Abu Ali al-Baghdadi, thủ lĩnh IS phụ trách khu vực bắc Baghdad, chịu trách nhiệm phổ biến các chỉ đạo của các thủ lĩnh cấp cao IS tới các cơ sở của tổ chức này ở Bắc Baghdad. Al-Jughayfi, hay Abu Ammar, chuyên phụ trách hậu cần, chỉ đạo các hoạt động mua bán và vận chuyển vũ khí và nhân sự trên toàn Iraq và Syria. CentCom khẳng định việc tiêu diệt hai tên này sẽ góp phầm làm giảm các vụ tấn công của IS nhằm vào dân thường, các đối tác an ninh của Mỹ tại khu vực trong tương lai.

Hồi tháng 10-2019, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiến hành cuộc bố ráp tại tỉnh Idlib, tây bắc Syria và tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của IS, cầm đầu tổ chức này từ năm 2014. Sau khi để mất phần lớn lãnh thổ chiếm đóng tại Syria, từ tháng 3-2019, IS đã co cụm và chủ yếu tiến hành các cuộc tấn công tại các sa mạc rộng lớn trải dài từ Deir Ezzor tới Homs, miền trung Syria.

(Theo nhandan.com.vn)