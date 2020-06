Dịch COVID-19 ảnh hưởng xấu đến nền hòa bình thế giới

Dịch COVID-19 đã làm gia tăng các cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến những bất ổn và xung đột hiện có thêm trầm trọng, đe dọa những thành quả phát triển kinh tế-xã hội trên thế giới.

Trẻ em ở Nam Sudan

Theo Báo cáo về Chỉ số Hòa bình toàn cầu năm 2020, do Viện Kinh tế và hòa bình công bố, nền hòa bình thế giới vốn đã trở nên mong manh do những bất ổn trên thế giới trong những năm qua một lần nữa bị đe dọa do sự bấp bênh về kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Việt Nam ở vị trí 64 trong bảng xếp hạng gồm 163 nước trên thế giới về chỉ số hòa bình.

Ngày 10/6, tại Brussels dẫn báo cáo của viện trên cho biết cuộc khủng hoảng COVID-19 gây tác động tiêu cực tới hòa bình trên thế giới khi dịch bệnh đã làm gia tăng các cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến những bất ổn và xung đột hiện có thêm trầm trọng, đe dọa những thành quả phát triển kinh tế-xã hội trên thế giới trong nhiều năm qua.

Mặt khác, cũng theo Viện Kinh tế và hòa bình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế bị thu hẹp quy mô có nguy cơ dẫn tới những bất ổn tại những nước mà nền hòa bình đang hết sức mong manh như Liberia, Afghanistan và Nam Sudan.

Ngoài ra, báo cáo về Chỉ số Hòa bình toàn cầu năm 2020 cũng nhấn mạnh: “Các nước có mức xếp hạng tín dụng thấp như Brazil, Pakistan và Argentina cũng có thể gặp khó khăn trong vay và hoàn trả nợ công cũng như hỗ trợ nền kinh tế, điều này làm tăng nguy cơ bất ổn về chính trị, và bạo loạn trong nước.”

Đặc biệt, Viện Kinh tế và hòa bình cũng cảnh báo sự bất ổn có thể xuất hiện tại những nước đang có sự ổn định về kinh tế và chính trị, tuy nhiên, trước sức ép phải đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh, bất ổn chính trị có thể gia tăng tại châu Âu, với các cuộc bạo loạn và đình công.

(Theo TTXVN)