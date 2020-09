Australia: Bắt giữ, xử phạt trên 200 người biểu tình vi phạm quy định phòng chống dịch

Ngày 13/9, cảnh sát bang Victoria của Australia đã bắt giữ 74 người và xử phạt 176 người khác do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối biện pháp phong tỏa ở thành phố Melbourne bước sang ngày thứ hai.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Melbourne, Australia, ngày 13/9/2020

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy những người biểu tình đã tuần hành qua khu chợ Queen Victoria, biểu tượng của Melbourne, trước khi nổ ra đụng độ với cảnh sát. Theo cảnh sát Victoria, tham gia biểu tình có khoảng 200-250 người. Trước đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ 14 người biểu tình quá khích trong các cuộc biểu tình rải rác ngày 12/9.

Các cuộc biểu tình nói trên xảy ra trong bối cảnh bang Victoria dự kiến từ ngày 14/9 nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa do số ca mắc COVID-19 mỗi ngày có xu hướng giảm. Ngày 13/9, bang này ghi nhận 41 ca mắc mới và 7 ca tử vong do dịch COVID-19, giảm mạnh so với mức đỉnh điểm hơn 700 ca/ngày hồi đầu tháng 8 vừa qua. Số ca mắc COVID-19 ở bang Victoria chiếm khoảng 75% tổng số hơn 26.600 ca bệnh trên toàn Australia, trong khi số ca tử vong chiếm tới hơn 90% trong số 810 ca tử vong trên cả nước.

Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt phòng chống COVID-19 ở thành phố Melbourne, thủ phủ bang Victoria, đang được áp đặt trong 6 tuần qua.

