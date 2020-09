Kế hoạch thay đổi lực lượng vũ trang của Thủ tướng Abe trước khi từ nhiệm

Nhiều tháng trước khi tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khởi động nền móng cho thay đổi chính sách nhằm lần đầu tiên tạo điều kiện để lực lượng phòng vệ nước này có thể phản công mục tiêu trên đất liền.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết trong trường hợp được cho phép thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cần mua thêm vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình.

Nếu chính phủ của người kế nhiệm ông Abe thông qua chính sách này thì đây sẽ là một trong những thay đổi đáng kể nhất trong lập trường của quân đội Nhật Bản từ cuối Chiến tranh Thế giới Thứ hai.

Chính sách trên phản ánh nỗ lực trong thời gian dài của ông Abe nhằm hình thành được lực lượng vũ trang mạnh mẽ ở thời điểm Tokyo ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Chính phủ Nhật Bản quan ngại về các động thái quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện nay được phép dùng tên lửa tầm xa để tấn công chiến hạm. Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera, việc cân nhắc bổ sung khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền cũng vì mục tiêu phá hủy những vụ khí đe dọa đến Nhật Bản.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản do Thủ tướng Abe đứng đầu vào ngày 11/9 cho biết đến cuối năm 2020 sẽ đề xuất chiến lược an ninh quốc gia mới.

Để hiện thực hóa đề xuất chính sách quân sự của ông Abe, chính phủ tiếp theo phải hoàn thành kế hoạch chi tiêu giữa nhiệm kỳ và đến cuối tháng 12 khôi phục cam kết chiến lược quốc phòng của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản, trước khi Bộ Quốc phòng đệ trình yêu cầu ngân sách thường niên.

