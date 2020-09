Tuần này ASEAN, Trung Quốc sẽ bàn việc sớm nối lại đàm phán COC

Do diễn biến đại dịch COVID-19 nên quá trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) đến nay vẫn bị ngưng trệ. Tại các hội nghị bộ trưởng trong tuần này, ASEAN và Trung Quốc sẽ bàn về cách thức và mục tiêu sớm nối lại đàm phán.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chủ trì họp báo chiều 7/9

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng nhóm quan chức cấp cao ASEAN cho biết như vậy trong cuộc họp báo chiều ngày 7/9.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan trong các ngày 9,10 và 12/9 theo hình thức trực tuyến. Đây là loạt hội nghị bộ trưởng ngoại giao lớn và quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo để thông báo về các sự kiện này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết nội dung chính của các hội nghị sẽ là kiểm điểm tình hình hợp tác và xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là triển khai các ưu tiên, sáng kiến đã thống nhất cho năm 2020; hợp tác ứng phó với dịch COVID-19; kiểm điểm và định hướng quan hệ đối ngoại của ASEAN; và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN – Trung Quốc sẽ diễn ra vào chiều 9/9.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đàm phán COC bị hoãn đã lâu Thứ trưởng Dũng cho biết, do tình hình COVID-19 nên quá trình đàm phán bị ngưng trệ. Tính chất cuộc đàm phán không thuận lợi để tổ chức trực tuyến, nhưng gần đây ASEAN và Trung Quốc có một số cuộc họp trực tuyến để bàn về cách thức và mục tiêu, với mong muốn nối lại quá trình và các bên đều muốn sớm triển khai lại. ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất sẽ có 3 lần đọc dự thảo, đến nay đã xong 1 vòng. Khi nào nối lại đàm phán sẽ bắt đầu vòng đọc thứ hai, Thứ trưởng Dũng thông báo.

Quan chức này cũng cho biết, loạt hội nghị diễn ra trong bối cảnh đang nổi lên nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác sẽ bàn về những vấn đề nóng của khu vực, sự gắn kết của khối để ứng phó với những thách thức này, cũng như vấn đề an ninh, an toàn của như dân, ô nhiễm rác thải nhựa trên biển...

(Theo Tienphong.vn)