ASEAN 2020: Đoàn kết, hợp tác, chìa khóa dẫn đến thành công của ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 qua hình thức trực tuyến.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan, là Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã công bố Đánh giá giữa kỳ triển khai các kế hoạch tổng thể tầm nhìn Cộng đồng ASEAN; Khung phục hồi tổng thể ASEAN và việc thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, năm 2020 đang dần trôi qua với nhiều cảm xúc. Thành quả đạt được thời gian qua rất phong phú cả về chiều sâu lẫn tầm mức.

Công sức của các nước thành viên đã giúp chúng ta vượt qua nhiều cơn gió ngược của khó khăn, thách thức, hướng tới bến bờ mới của hòa bình, ổn định, bền vững, phát triển, phồn vinh lâu dài.

Thay mặt lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng trong kết quả quan trọng này.

“Thời gian qua, công việc bộn bề không cho phép chúng ta ngơi nghỉ. Tuy nhiên, bằng việc công bố một phần thành tựu ASEAN đạt được năm qua, hôm nay, một lần nữa tôi xin khẳng định đoàn kết chính là cơ sở hợp tác, là chìa khóa dẫn đến thành công của ASEAN,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, là Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố Đánh giá giữa kỳ các kế hoạch tổng thể Cộng đồng ASEAN 2025 và Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025; Khung phục hồi tổng thể ASEAN và chính thức thành lập Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN.

Trước đó, ngày 14/10, tại Cuộc họp lần thứ 4 Nhóm Công tác liên ngành Hội đồng Điều phối ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp (ACCWG-PHE), các quan chức ASEAN đã thông qua Tài liệu khái niệm về Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN khu vực trình lên Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC), trước khi báo cáo các lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

ASEAN nhất trí tập trung thành lập Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN và tiếp tục trao đổi về khả năng mở rộng Kho dự phòng này sang cơ chế ASEAN+3.

Các quan chức cũng xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai.

Cũng tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Cấp cao liên quan diễn ra sáng 12/11, Bộ Ngoại giao đã ra mắt phiên bản tiếng Anh cuốn sách của cuốn “25 năm Việt Nam tham gia ASEAN qua góc nhìn của người trong cuộc” với tựa đề “25 years of Viet Nam in ASEAN: Views from the Inside.”

Tiếp theo phiên bản tiếng Việt cuốn sách ra mắt ngày 28/7/2020, phiên bản tiếng Anh sẽ góp phần đưa cuốn sách tới với độc giả nước ngoài, góp phần chào mừng những thành công trong năm 2020, năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

(Theo Vietnam+)