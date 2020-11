Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng đẩy nhanh tốc độ trung hòa khí thải carbon

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cho rằng toàn thế giới đang rời xa mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng đẩy nhanh tốc độ hiện thực hóa mục tiêu này trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres

Trong video phát biểu ngày 9/11 khai mạc chương trình"Race To Zero Dialogues", ông Guterres cho biết mặc dù đã có thêm nhiều chính phủ và các doanh nghiệp cam kết đến năm 2050 trung hòa khí thải carbon, song thế giới vẫn còn cách xa mục tiêu này.

Cụ thể, ông Guterres cho biết Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc cùng trên 110 nước khác đã đưa ra cam kết trên, trong khi Trung Quốc dự kiến đạt mục tiêu này vào năm 2060. Điều này đồng nghĩa số các nước chiếm 50% GDP toàn cầu và phát thải 50% lượng khí carbon vào khí quyển đã tham gia cam kết. Trong khi đó, số các doanh nghiệp cam kết trung hòa khí thải carbon đã tăng gấp hơn 2 lần trong 1 năm qua, lên hơn 1.100 doanh nghiệp.

Nhấn mạnh đến tính cấp thiết có hành động thiết thực nhằm giảm khí thải thải carbon, TTK LHQ một lần nữa nhắc lại mục tiêu của Hiệp định Paris kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, ông cho biết thực tế là nhiệt độ Trái Đất vẫn tiếp tục tăng với mức tăng ít nhất 3 độ C.

"Race To Zero Dialogues" là một phần trong chiến dịch toàn cầu nhằm huy động các doanh nghiệp, chính quyền các thành phố, khu vực và các nhà đầu tư ủng hộ trung hòa khí thải carbon. Sự kiện này hướng tới kỷ niệm Hiệp định Paris về chiến đổi khí hậu tròn 5 "tuổi" vào ngày 12/12 và Hội nghị cấp cao về khí hậu diễn ra cùng ngày này.

"Race To Zero Dialogues" là sự kiện khởi động Hội nghị chống biến đổi khí hậu của LHQ (COP26), đã bị hoãn tổ chức sang năm sau do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chương trình này diễn ra trong 10 ngày theo hình thức trực tuyến, rải khắp nhiều khu vực theo từng múi giờ với hơn 100 sự kiện trực tuyến khác được tổ chức. Các sự kiện này bao quát một loạt các chủ đề về giao thông, y tế, năng lượng, công nghiệp, đại dương và nước, hệ thống lương thực, thực phẩm.

Ông Guterres cũng kêu gọi các đại biểu tham gia chú trọng thúc đẩy các mục tiêu và hành động thiết thực việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ông cho rằng các cuộc đối thoại về gương điển hình hợp tác là cần thiết để giải quyết thách thức biến đổi khí hậu.

Ông Guterres cho rằng thế giới đang đi đúng hướng, song cần đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Tuy nhiên, ông cảnh báo "cơ hội đang dần khép lại", do đó, chính phủ tất cả các nước, chính quyền các thành phố, các thể chế tài chính và doanh nghiệp tư nhân cần xây dựng các kế hoạch chuyển giao hướng tới khí phát thải bằng 0. Theo ông, mọi người cần cam kết trung hòa khí thải carbon vào năm 2050 và hành động vì lợi ích của toàn thế giới.

(Theo Baotintuc.vn)