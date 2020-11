Trên 100 cựu quan chức đảng Cộng hòa yêu cầu Tổng thống Trump chấp nhận kết quả bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 23/11, trên 100 cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của đảng Cộng hòa từng phục vụ dưới thời các cựu Tổng thống Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush cũng như Tổng thống Trump đã lên tiếng thúc giục các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng này yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt hành vi "công kích phản dân chủ nhằm vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử tổng thống" và chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong một lá thư, các cựu quan chức an ninh quốc gia đảng Cộng hòa khẳng định cuộc bầu cử đã kết thúc và đã có kết quả chắc chắn. Bức thư nêu rõ: “Điều rõ ràng trong hơn hai tuần qua là ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 với 306 phiếu đại cử tri, nhiều hơn số phiếu đại cử tri cần thiết là 270 phiếu”.

Mặc dù Tổng thống Trump được quyền yêu cầu kiểm phiếu lại và đưa ra các thách thức pháp lý một cách hợp pháp, tuy nhiên cho tới nay, ông Trump đã không đưa ra bằng chứng nào về việc gian lận trên diện rộng hoặc bất kỳ sự bất thường đáng kể nào khác. Hầu hết các đơn kiện của đội ngũ pháp lý thuộc ban vận động tranh cử của Tổng thống đã bị các bang bác bỏ.

Trong thư, các cựu quan chức an ninh cho rằng việc phủ nhận của Tổng thống Trump đối với chiến thắng của ông Biden sẽ gây ra những rủi ro đáng kể đối với an ninh của Mỹ trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 cũng như các mối đe dọa nghiêm trọng từ các đối thủ toàn cầu, các nhóm khủng bố và các lực lượng khác.

Sự chậm trễ trong việc cho phép các nhóm chuyển tiếp gặp gỡ và trao đổi với các quan chức trong Lực lượng đặc nhiệm đối phó với virus SARS-COV-2 và tại Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và An ninh Nội địa cũng như các cơ quan ban ngành khác đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ đồng nghĩa với việc chính quyền ông Biden sắp tới sẽ ít có thời gian chuẩn bị hơn để bảo vệ an ninh của Mỹ khi lên nắm quyền sau 59 ngày.

Bức thư cũng khẳng định những lo ngại trên không chỉ là giả thuyết bởi Ủy ban 9/11 đã kết luận rằng việc rút ngắn quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền George W. Bush trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2000-2001 “đã cản trở chính quyền mới trong việc xác định, lựa chọn vị trí, làm rõ và nhận được sự thông qua của Thượng viện đối với các vị trí bổ nhiệm chủ chốt chịu trách nhiệm đối phó mối đe dọa của khủng bố al Qaida trong những tháng dẫn đến vụ tấn công ngày 11/9".

Ngoài ra, bức thư cũng lưu ý rằng một số lãnh đạo đảng Cộng hòa cũng đã công khai kêu gọi Tổng thống Trump “tôn trọng ý nguyện của người dân Mỹ” trong những ngày gần đây, đồng thời cho rằng đã đến lúc các nhà lãnh đạo của đảng này “gạt chính trị sang một bên” và yêu cầu Tổng thống Trump chấm dứt những nỗ lực phản dân chủ, gây tổn hại tới kết quả bầu cử để bắt đầu quá trình chuyển giao.

Trước đó, nhóm các cựu quan chức an ninh trên đã bày tỏ quan điểm ủng hộ ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.

Tổng thống Trump hiện đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các đảng viên đảng Cộng hòa, những người kêu gọi ông công nhận kết quả bầu cử và tiến hành chuyển giao quyền lực. Sau ngày Tổng tuyển cử 3/11, Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử năm nay, đồng thời tiến hành các hoạt động pháp lý tại một số bang quan trọng nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.

(Theo Baotintuc.vn)