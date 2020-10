Triển lãm ảnh tại Australia gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung

"The life we miss" (Cuộc sống mà chúng ta đánh mất) là chủ đề cuộc triển lãm ảnh gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung của nhiếp ảnh gia Quang Nguyễn, tổ chức tại thành phố Sydney (bang New South Wales), từ ngày 30/10 đến hết ngày 15/11.

Lực lượng chức năng sơ tán 200 hộ dân phường Bến Thủy, thành phố Vinh đến nơi an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, triển lãm là một trong những sự kiện thu hút đông đảo người đến tham dự, bao gồm cả người Việt Nam và bạn bè Australia. Có mặt tại triển lãm, người xem không chỉ được chiêm ngưỡng các tác phẩm giàu tính nhân văn và đậm "cái hồn" của nghệ thuật, mà còn đặc biệt hơn nữa vì đây là một cuộc triển lãm với mục đích hướng về đồng bào miền Trung thân yêu, trên tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách".

Nhiếp ảnh gia Quang Nguyễn cho biết hơn hai tuần trước, tin về lũ lụt liên tiếp hoành hành tại miền Trung đã thôi thúc anh phải làm một cái gì đó, đơn giản thôi, nhưng có thể góp một phần nhỏ bé để cùng bạn bè và gia đình tiếp sức cho những người dân quê hương đang chịu đựng sự tàn phá khốc liệt của thiên tai. Trăn trở với suy nghĩ như vậy, đồng thời bất ngờ nhận được lời mời từ Viện Quốc tế về nghệ thuật và ảnh của Australia (IAAP), nhiếp ảnh gia Quang Nguyễn quyết định thực hiện một cuộc triển lãm và bán ảnh quy mô nhỏ để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung.

Gần 40 bức ảnh đã được bán hết chỉ trong vòng một ngày đầu tiên, cùng rất nhiều sự đóng góp tự nguyện từ bạn bè, những người đến tham dự triển lãm. Nhiếp ảnh gia Quang Nguyễn chia sẻ: "Thế mới thấy dù chưa có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng do thời gian tương đối gấp rút, nhưng cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được vào với trái tim".

Có mặt tại buổi triển lãm vào hôm khai mạc, anh Harry Trần, đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney, khẳng định vì ý nghĩa nhân văn của cuộc triển lãm nên anh không chỉ đến tham dự mà anh còn mời thêm nhiều bạn bè tới sự kiện này. Anh Harry nói: "Triển lãm ảnh đã ghi lại dấu ấn trên những nẻo đường, cuộc đời và sự nghiệp của anh Quang Nguyễn, từ trong nước cũng như ở nước ngoài. Điều này là rất đáng trân trọng. Bên cạnh đó, một ý nghĩa lớn hơn nữa là sự kiện này tác giả dùng để quyên góp, kêu gọi mọi người ở thành phố Sydney đóng góp về cho quê hương đất nước, hỗ trợ đồng bào ta trong thời gian lũ lụt hiện nay. Dưới góc độ một cá nhân sinh sống ở nước ngoài, tôi mong muốn có thể góp một phần sức nhỏ. Đây là một sự kiện tuyệt vời để tham gia và tôi cũng kêu gọi bạn bè, người thân đến để cùng tham dự vào sự kiện này".

Chị Đan Thanh, một việt kiều đang sinh sống tại thành phố Sydney, xúc động chia sẻ khi biết anh Quang Nguyễn tổ chức triển lãm ảnh để quyên góp toàn bộ số tiền bán ảnh cho những nạn nhân của lũ lụt ở miền Trung, rất nhiều bà con người Việt đã tới tham dự cuộc triển lãm. Theo chị Đan Thanh, nghệ sỹ Quang Nguyễn đã chớp được cái thần, cái hồn của mỗi một bức ảnh. Chị bày tỏ với cái thần và cái hồn ấy, tất cả những ai đau đáu về Việt Nam và trận lũ lụt có một không hai trong lịch sử sẽ có được những bức ảnh này với một tấm lòng yêu nghệ thuật. Ý nghĩa cao cả, lớn lao hơn đó là mỗi người được chung sức hỗ trợ những đồng bào đang gặp khốn khó ở Việt Nam.

Tranh thủ khoảng thời gian sau giờ làm, Nguyễn Thị Thúy Liễu, một người con miền Trung đang sinh sống tại thành phố Sydney, cũng đã kịp có mặt tại triển lãm, với mong muốn góp một phần hỗ trợ nhỏ nhoi gửi tới đồng bào quê hương. Chị Thúy Liễu giãi bày: " Sáng nay mình nói chuyện với mẹ, nghe được thông tin lũ lụt lại tiếp tục hoành hành ở quê nhà. Sau đó lên Facebook, đọc tin tức, nhìn thấy những hình ảnh, các video chia sẻ tình hình, mình thực sự đã rất lo lắng, cảm thấy rất là thương. Mình muốn đóng góp một cái gì đấy dù là nhỏ hay lớn thì cũng là cùng mọi người gửi "cái tình" hướng về quê hương. Được tham dự những chương trình như thế này, thực sự mình rất cảm động, thấy ấm áp vì có thể giúp đỡ thêm cho mọi người".

Cuộc triển lãm, với 32 bức ảnh ghi lại những nụ cười rạng rỡ của người dân Việt Nam và cả những vùng đất mà anh Quang Nguyễn đã từng đặt chân đến ngay trước thời điểm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, sẽ liên tục mở cửa để mọi người tới tham quan, mua ảnh tới hết ngày 15/11. Anh Quanh Nguyễn tin rằng triển lãm cũng là một cơ hội cho cộng đồng người Việt tại Australia có dịp gặp mặt, đoàn kết lại với nhau, cùng chung tay, hướng về đất nước. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán ảnh sẽ được kết hợp với quỹ ủng hộ do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney phát động, chuyển về Việt Nam cho các tổ chức nhân đạo, như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ... giúp đỡ bà con miền Trung.

Hoạt động thiện nguyện từ lâu đã là một phong trào truyền thống của cộng đồng hơn 300.000 nngười dân Việt Nam tại Australia. Trước tình hình lũ lụt đang hoành hành tại miền Trung, rất nhiều quỹ ủng hộ, kêu gọi hỗ trợ người dân miền Trung đã được các hiệp hội, cộng đồng dân cư và các nhóm hoạt động cộng đồng Việt Nam tại Australia khởi động. Tính đến hết tháng 10/2020, số tiền quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung từ Australia chuyển về quê hương ít nhất đã lên tới đơn vị ỷ đồng.

(Theo Baotintuc.vn)