Đại sứ Israel và UAE: Thỏa thuận hòa bình sẽ là cầu nối cho châu Á

Bài viết chung của hai Đại sứ Israel và UAE tại Việt Nam nhấn mạnh hai nước đã gửi tới thế giới một thông điệp rõ ràng vì hòa bình: Tất cả chúng ta đều có lợi trong một thế giới nơi hữu nghị.

Đại sứ UAE tại Việt Nam Obaid Saeed Al Dhaheri (phải) và Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar

Nhân dịp Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Israel đạt được thỏa thuận bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao, báo điện tử VietnamPlus xin gửi tới Bài viết chung của Đại sứ UAE tại Việt Nam Obaid Saeed Al Dhaheri và Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar.

Ngày 13/8/2020, UAE và Israel đã làm nên lịch sử với việc thông báo thiết lập quan hệ thông qua Hiệp ước Abraham, vốn đặt ra một tầm nhìn lạc quan và tràn đầy cơ hội cho các thế hệ tiếp theo. Là các động cơ phát triển và là những nền kinh tế thịnh vượng ở Trung Đông, UAE và Israel đã bắt đầu đạt được những điều mà ít nước nào có thể làm được: tạo ra tăng trưởng kinh tế có lợi cho tất cả các bên trong khi thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho một số xung đột thách thức bậc nhất trong khu vực.

UAE và Israel đã bắt đầu nâng cao quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực then chốt, trong đó có đầu tư, y tế, công nghệ, du lịch, văn hóa và hàng không. Ngay sau quan hệ hai nước được thiết lập, nhiều công ty UAE và Israel đã tuyên bố ý định lập văn phòng ở nước kia. Từ ngành ngân hàng đến bất động sản và nông nghiệp, lên tới 500 công ty Israel được kỳ vọng sẽ đặt văn phòng tại UAE vào cuối năm 2020.

Sau khi thông báo hiệp ước, UAE, Mỹ và Israel đã khởi động Quỹ Abraham để huy động hơn 3 tỷ USD đầu tư do khu vực tư nhân dẫn dắt để thúc đẩy hợp tác kinh tế và thịnh vượng trong khu vực Trung Đông và rộng hơn nữa.

Ưu tiên của quỹ này là đẩy mạnh thương mại khu vực và việc làm, tạo điều kiện cho các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, nâng cao an ninh năng lượng nhờ cung cấp điện ổn định với giá cả phải chăng, cải thiện năng suất nông nghiệp, và giúp khu vực được sử dụng nước sạch nhiều hơn.

Về cơ bản, hiệp ước UAE-Israel sẽ tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho giới trẻ Arab và Israel, nơi có vô vàn cơ hội nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực trong khi kết nối các nền kinh tế hai nước với nhau cũng sẽ thiết lập nên cây cầu tăng trưởng và phát triển trên khắp Trung Đông.

Thương mại song phương sẽ tăng lên, các con số du lịch sẽ tăng mạnh, và đổi mới sáng tạo sẽ phát triển hơn nữa khi hai nước kết hợp các nguồn lực và đóng vai trò là đầu vào cho nhau.

Hai nước đã bắt đầu nhận thấy những lợi ích hữu hình của mối hợp tác song phương này: Gần đây, UAE và Israel đã khởi đầu việc phối hợp nghiên cứu phát triển vắcxin COVID-19 với niềm tin rằng nền an ninh y tế toàn cầu đòi hỏi các nước phải làm việc cùng nhau để ưu tiên lợi ích chung.

Trong những tháng qua, hai nước cũng đã cho thấy rằng để hợp tác thành công cần có sự liên lạc mở, minh bạch, và sự sẵn sàng giải quyết các thách thức cùng nhau. Hiệp ước đã củng cố lòng tin lẫn nhau và lòng khoan dung giữa hai nền văn hóa, với một kỷ nguyên mới trong quan hệ người Hồi giáo-Do Thái giáo đang mở ra. Hơn nữa, hiệp ước cũng mở đường cho ngoại giao và đối thoại giữa các bên Israel và Palestine khi cả hai bên đều hướng tới phía trước.

Lễ ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ lịch sử giữa Israel với UAE và Bahrain tại Nhà Trắng

Nhận ra rằng sự ổn định và tăng trưởng của khu vực Trung Đông phụ thuộc và quan hệ hữu nghị giữa các nước chúng ta, chúng tôi tin rằng cần có sự gắn kết kinh tế, văn hóa và ngoại giao để đem đến nền hòa bình lâu dài cho các thế hệ tiếp theo.

Quả thực, khái niệm này cũng rất quen thuộc với người Việt Nam: trao đổi kinh tế và văn hóa là đặc tính của nỗ lực vươn ra toàn cầu của Việt Nam. Nằm trên con đường biển chiến lược và liên kết với đất liền với các nước láng giềng, Việt Nam đã tận dụng vị trí địa lý của mình làm bệ phóng ra thế giới - trong đó có hai nước chúng tôi, UAE và Israel.

Trên thực tế, UAE là đối tác thương mại chính của Việt Nam ở Trung Đông và châu Phi và đóng vai trò là cửa ngõ cho giao thương hàng hóa Việt Nam trong khu vực. Tổng thương mại không tính dầu lửa giữa UAE và Việt Nam đạt gần 8,2 tỷ USD vào năm 2018. UAE chiếm 54% tổng thương mại không tính dầu lửa giữa Việt Nam GCC (Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh) trong năm đó.

Về phần mình, Israel là một đối tác giá trị đối với Việt Nam, hợp tác trong công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục, an ninh mạng và nhiều hơn nữa. Đàm phán Thỏa thuận thương mại tự do Việt Nam-Israel được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho tra đổi kinh tế và đẩy nhanh đầu tư trong nhiều lĩnh vực then chốt.

Cùng nhau, ba nước chúng ta có thể tiến vào một kỷ nguyên mới của hợp tác Trung Đông-Đông Nam Á. Chúng ta đều có những thế mạnh riêng, từ xã hội đa văn hóa của UAE với hơn 200 quốc tịch tới công nghệ hàng đầu của Israel và tài nguyên thiên nhiên giàu có của Việt Nam.

Trong những khu chợ bận rộn của Hà Nội và trên khắp làng quê tinh khôi của Việt Nam, nơi gần 100 triệu người đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của đất nước họ chỉ trong vài thập kỷ, có một thứ luôn đúng: cơ hội.

Từ khởi đầu giản dị trong nông nghiệp và chế tạo cho tới một trung tâm thương mại ở Đông Nam Á, Việt Nam đã tiếp tục con đường phát triển và là một hình mẫu cho các nước đang phát triển khác trong khu vực. UAE và Israel, đều là những quốc gia trẻ và tham vọng, đã làm được tương tự bằng việc tạo ra một mô hình hợp tác mới cho Trung Đông.

Chúng tôi tin rằng những cơ hội đáng kinh ngạc đang chờ đợi những nước lựa chọn hòa bình thay vì lợi ích cá nhân và hợp tác thay vì cạnh tranh. Với quyết định táo bạo thiết lập quan hệ này, hai nước đã gửi tới thế giới một thông điệp rõ ràng vì hòa bình: Tất cả chúng ta đều có lợi trong một thế giới nơi tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau nảy nở.

(Theo Vietnam+)