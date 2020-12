Bí thư thường trực Chee Wee Kiong và Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhất trí hoàn tất các cuộc thảo luận về dàn xếp “làn xanh” và khôi phục các chuyến bay khứ hồi thương mại thường xuyên giữa hai nước.

Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong tại cuộc họp trực tuyến Tham khảo Chính trị Việt Nam-Singapore lần thứ 13

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao nước này, cho biết tại Hội nghị tham vấn song phương Singapore-Việt Nam lần thứ 13 diễn ra ngày 15/12 dưới hình thức trực tuyến, với sự đồng chủ trì của Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, hai bên đã lên kế hoạch mở “làn xanh” cho đi lại chính thức bắt đầu vào năm 2021.

Bí thư thường trực Chee Wee Kiong và Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã nhất trí hoàn tất các cuộc thảo luận về dàn xếp “làn xanh” và khôi phục các chuyến bay khứ hồi thương mại thường xuyên giữa hai nước, theo đó Singapore sẽ nằm trong số ít quốc gia đầu tiên mà Việt Nam sẽ nối lại việc đi lại chính thức và công việc thiết yếu.

Tại hội nghị, hai bên cũng nhất trí cần tăng cường hợp tác để ứng phó với ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đối với nền kinh tế thông qua việc nối lại kết nối hàng không và duy trì liên kết chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc họp Tham khảo Chính trị Việt Nam-Singapore lần thứ 13

Hai bên nhất trí rằng các nỗ lực đa phương nhằm phát triển, sản xuất và phân phối vắcxin phòng COVID-19 có ý nghĩa quan trọng để thế giới đối phó hiệu quả với dịch bệnh.

Bí thư thường trực Chee Wee Kiong và Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng đánh giá sự hợp tác sâu rộng và thực chất giữa hai nước trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, tài chính, vận tải, quốc phòng và an ninh; đồng thời hai bên cũng nhất trí về những cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, kinh tế số, hợp tác tư pháp và pháp luật cũng như an ninh mạng và các sáng kiến về quốc gia thông minh.

Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), làm sâu sắc sự hội nhập kinh tế và tăng cường chủ nghĩa đa phương.

Về những diễn biến phức tạp tại Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Hai bên ủng hộ việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) thực chất, có hiệu quả, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Singapore đã chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 và “sự lãnh đạo xuất sắc” trong các hoạt động đối phó của ASEAN với dịch COVID-19.

(Theo Vietnam+)