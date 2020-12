Thành phố New York chuẩn bị cho khả năng phong tỏa hoàn toàn

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết thành phố này nên được chuẩn bị cho khả năng phong tỏa hoàn toàn khi các chỉ số COVID-19 đều đã vượt quá ngưỡng do thành phố đặt ra.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 14/12 cho biết thành phố này nên được chuẩn bị cho khả năng phong tỏa hoàn toàn và bắt đầu lên kế hoạch cho làm việc từ xa trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ông Bill de Blasio nhấn mạnh: “Thống đốc (bang New York) nói rằng chúng ta nên chuẩn bị cho khả năng phong tỏa hoàn toàn, tôi đồng ý với điều đó. Chúng ta cần nhận ra rằng điều đó có thể sẽ đến và chúng ta cần phải sẵn sàng cho điều đó ngay bây giờ.”

Quyết định phong tỏa sẽ do thống đốc bang New York đưa ra, tuy nhiên, Thị trưởng New York nhấn mạnh “điều đó đã chứng tỏ rõ ràng là tất cả các hình thức hạn chế đều đang được cân nhắc. Với tốc độ lây nhiễm hiện tại mà chúng ta đang thấy, bạn phải sẵn sàng ngay bây giờ cho việc phong tỏa hoàn toàn, tạm dừng như chúng ta đã làm vào cuối mùa Xuân vừa qua.

Điều này ngày càng cần thiết để ngăn chặn làn sóng thứ hai, ngăn chặn sự lây nhiễm, cướp đi sinh mạng và đe dọa các bệnh viện của chúng ta.”

Thị trưởng thành phố New York kêu gọi các nhân viên không thiết yếu làm việc từ xa “càng nhiều càng tốt.”

Các chỉ số COVID-19 của thành phố New York đều đã vượt quá ngưỡng do thành phố đặt ra.

Tính đến ngày 12/12, có 5,5% các xét nghiệm cho kết quả dương tính ở thành phố này, tăng từ mức dưới 5% vào cuối tháng 11/2020, dựa trên mức trung bình trong 7 ngày.

(Theo TTXVN)