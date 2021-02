Chuyên gia Hàn Quốc nhận định vaccine của hãng Pfizer/BioNTech hiệu quả 95%

Một ủy ban chuyên gia của Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết vaccine của công ty dược phẩm Mỹ Pfizer phối hợp với BioNTech của Đức sản xuất có hiệu quả hơn 95% trong việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và việc sử dụng vaccine này cho người trẻ tuổi không tạo ra vấn đề nào.

Vaccine ngừa COVID-19 Pfizer/BioNTech

Ủy ban cố vấn trên gồm các chuyên gia độc lập, do Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm lập ra nhằm đánh giá hiệu quả và độ an toàn của vaccine trên. Đánh giá của ủy ban này là bước đầu tiên trong 3 bước đánh giá riêng rẽ và độc lập trước khi bộ đưa ra quyết định cấp phép cuối cùng.

Ủy ban khuyến cáo bộ phê chuẩn chế độ tiêm 2 liều của Pfizer, khẳng định vaccine của hãng này hiệu quả đối với mọi lứa tuổi từ 16 trở lên. Theo ủy ban trên, một số phản ứng cũng được ghi nhận ở 0,6% người được tiêm và tỷ lệ này thấp hơn mức cho phép.

Bộ trên cho biết kết quả của lần đánh giá thứ hai sẽ được thông báo vào ngày 25/2 tới và lần cuối cùng sẽ vào ngày 26/2.

Vaccine của Pfizer sẽ bắt đầu được tiêm cho 58.500 nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19 từ ngày 27/2. Bên cạnh vaccine của Pfizer, Hàn Quốc cũng bắt đầu tiêm vaccine của hãng AstraZeneca/Oxford từ ngày 26/2.

(Theo Baotintuc.vn)