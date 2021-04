Ấn Độ ghi nhận trên 260.000 ca mắc mới COVID-19

Ấn Độ ngày 18/4 tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao nhất kể từ đầu dịch, với 261.500 ca trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 14,79 triệu ca. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng 1.501 ca lên 177.150 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong một tuyên bố, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở nước này đang tăng ở mức "đáng báo động". Đáng chú ý, thủ đô New Delhi và bang Maharashtra đều ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục, lần lượt ở mức 24.375 ca và 67.123 ca.

Như một biện pháp phòng ngừa, chính quyền New Delhi đã yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày bắt buộc đối với những người trở về từ lễ hội tôn giáo Kumbh Mela ở Haridwar, bang Uttarakhand. Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý.

Trước đó, tối 17/4, Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp cấp cao để đánh giá tình hình dịch COVID-19, trong đó ông nhấn mạnh các bang cần phải tập trung vào việc xét nghiệm, theo dõi và điều trị. Ngoài ra, cần thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để nâng cao khả năng cung cấp giường cho bệnh nhân COVID-19, trong đó có việc xây dựng các bệnh viện và trung tâm cách ly tạm thời.

Hiện nay, với sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc, hệ thống y tế của Ấn Độ ở nhiều bang và thành phố đang phải chịu sức ép lớn. Maharashtra, Delhi, Madhya Pradesh và các bang có dịch bệnh lây lan mạnh, đang phải đối mặt với những vấn đề như thiếu thiết bị trợ thở, giường ICU (hồi sức cấp cứu) và thuốc Remdesivir. Chính phủ Ấn Độ đã khuyến cáo người dân nên ở nhà để phá vỡ chuỗi lây nhiễm của virus SARS CoV-2.

Các chuyên gia cũng kêu gọi người dân tuân thủ các quy định về phòng chống COVID-19 phù hợp như đã từng thực hiện trong thời gian đại dịch bùng phát hồi năm ngoái để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

