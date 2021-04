Dịch COVID-19: WHO chỉ trích tiến độ tiêm chủng chậm chạp ở châu Âu

Ngày 1/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ trích tiến độ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở châu Âu là "chậm đến mức không thể chấp nhận" và khiến đại dịch COVID-19 kéo dài trong bối cảnh số ca mắc ở khu vực đang gia tăng đáng lo ngại.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại một điểm tiêm phòng ở Saint-Quentin-en-Yvelines, Pháp

Trong một tuyên bố, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho rằng vaccine là giải pháp tốt nhất để thoát khỏi đại dịch COVID-19, song việc triển khai tiêm chủng ở châu Âu đang còn chậm và điều này là "không thể chấp nhận". Ông Kluge kêu gọi châu Âu tăng tốc độ tiêm chủng bằng cách tăng sản lượng vaccine, dỡ bỏ các rào cản đối với việc quản lý vaccine và sử dụng tất cả số vaccine hiện có.

Theo WHO, cho đến nay, chỉ 10% dân số châu Âu đã tiêm một mũi vaccine và 4% hoàn thành đầy đủ liều tiêm. Trong khi đó, tính đến ngày 1/4, hơn 152 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân các nước châu Âu là thành viên của WHO (chiếm 12% dân số thế giới), tức 25,5% số liều vaccine được tiêm trên toàn thế giới. Trung bình mỗi ngày ở châu Âu có 0,31% dân số châu Âu được tiêm một mũi vaccine, gần gấp đôi tỷ lệ 0,18% trên toàn cầu nhưng thấp hơn nhiều so với Mỹ và Canada.

Trước đó, ngày 31/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) công bố số liệu cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được mục tiêu kép về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 80% nhân viên y tế và 80% dân số từ 80 tuổi trở lên vào cuối tháng 3. Theo báo cáo của ECDC, hầu hết các nước đều gặp khó khăn liên quan đến nguồn cung cấp và việc giao nhận vaccine ngừa COVID-19.

Ngoài mục tiêu kép đối với hai nhóm ưu tiên trên, Ủy ban châu Âu cũng đặt ra mục tiêu đến mùa Hè năm nay các nước thành viên sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 70% dân số trưởng thành của mình.

Hiện nhiều quốc gia châu Âu đang đối mặt với làn sóng lây lan dịch COVID-19 lần thứ ba, buộc chính phủ nhiều nước như Đức, Ba Lan, Pháp, Bỉ, Áo và Hà Lan phải siết chặt các hạn chế phòng dịch. Theo WHO, cách đây 5 tuần, số ca mắc mới hàng tuần ở châu Âu đã giảm xuống dưới một triệu ca, nhưng tuần trước con số này đã tăng trở lại ở nhiều nước và hiện ở mức 1,6 triệu ca mắc mới/tuần.

Tổng số ca tử vong ở châu Âu đang tiến nhanh tới mức 1 triệu ca và tổng số ca mắc sắp chạm mốc 45 triệu ca.

