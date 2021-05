Các hãng hàng không Mỹ tính cân hành khách và tăng giá vé với người béo phì

Hành khách tại Mỹ có thể sẽ phải kiểm tra cân nặng trước khi lên máy bay theo quy định mới trong bối cạnh tình trạng béo phì ngày càng gia tăng khiến các hãng hàng không lo ngại về việc hao hụt nhiên liệu và an toàn bay.

Các hãng hàng không Mỹ có thể sẽ cân hành khách béo phì và tăng giá vé

Theo hãng tin RT (Nga), một nghiên cứu khoa học sử dụng cân thông minh kết nối bluetooth đã tính toán rằng trung bình mỗi tháng người Mỹ tăng 0,68kg hoặc khoảng 9kg trong suốt năm đại dịch COVID-19 bùng phát. Nói cách khác, những chiếc ghế máy bay không nhỏ đi, mà là hành khách ngày càng nặng cân hơn.

Việc tăng cân quá mức này hiện là mối quan tâm lớn đối với ngành hàng không. Vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã báo cáo 23 bang có tỉ lệ béo phì chiếm 30-35% dân số, trong khi không có bang nào báo cáo tỷ lệ dưới 20%.

Điều này có nghĩa là các hãng hàng không Mỹ có thể phải tính toán trọng lượng và độ cân bằng của máy bay vì lý do an toàn. Đó cũng là lý do tại sao các hãng hàng không tốn rất nhiều thời gian dành cho việc cân hành lý. Vì vậy, hành khách có thể phải xếp hàng để kiểm tra cân nặng trước khi lên máy bay thực hiện hành trình.

Vậy, các hãng hàng không sẽ thực hiện nhiệm vụ cực kỳ nhạy cảm là cân hành khách trước chuyến bay như thế nào? Cơ quan nghiên cứu AirInsight cho biết các quy định mới của Cục Quản lý Hàng không Liên bang (FAA) sẽ khiến những người đi máy bay Mỹ "rất bất ngờ và không hài lòng".

Tình trạng béo phì tại Mỹ ngày càng trở nên nghiêm trọng tại Mỹ.

Theo bộ hướng dẫn từ FAA, khảo sát cân nặng sẽ được thực hiện theo hình thức tự nguyện, nếu có một hành khách từ chối chia sẻ cân nặng, hãng bay được hướng dẫn chọn một hành khách khác ngẫu nhiên để thu thập dữ liệu.

Cũng theo bộ hướng dẫn, chuẩn cân nặng của một hành khách ở tuổi trưởng thành cùng hành lý xách tay theo quy định tại Mỹ sẽ tăng từ 77 kg vào mùa hè và 79 kg vào mùa đông lên lần lượt 86 kg vào hè và 88,4 kg vào mùa đông, tăng 12% so với lần điều chỉnh mới nhất.

Cụ thể, đối với hành khách nữ, các hãng bay sẽ phải điều chỉnh cân nặng theo chuẩn trung bình của một hành khách nữ cùng hành lý xách tay từ mức 65,7 kg lên 81,2 kg vào mùa hè và từ 68 kg lên 83,4 kg vào mùa đông theo chuẩn mới. Với hành khách nam, trọng lượng trung bình kèm hành lý xách tay cũng được điều chỉnh từ 84 kg lên 90,7 kg vào mùa hè và 86,1 kg lên 93 kg vào mùa đông.

Nhà chức trách hàng không Mỹ khuyến nghị các hãng hàng không cần cân hành khách và cập nhật số liệu cân nặng 36 tháng một lần. Toàn bộ thông tin cân nặng của cá nhân các hành khách sẽ được bảo mật, theo bộ hướng dẫn từ FAA.

Một điều gây tranh cãi khác là giá vé máy bay cũng sẽ tăng cao. Ngay cả khi không cần đến một chiến dịch cân đo đặc biệt, FAA đã tính toán trước rằng trọng lượng của hành khách Mỹ đã tăng lên và đặt ra giới hạn về số lượng ghế mà một hãng hàng không có thể bán ra.

AirInsight đã xem xét những gì có thể xảy ra với một chiếc máy bay 180 chỗ ngồi: "Giả sử tất cả 180 ghế đều là hành khách nam, trọng lượng của máy bay sẽ tăng thêm 1.632 kg. Con số này tương đương với sức nặng của 19 hành khách. Nếu hãng hàng không khai thác chiếc máy bay đó phải loại bỏ 19 ghế, có nghĩa là doanh thu sẽ giảm đi 11%". Do vậy, AirInsight tin rằng giá vé sẽ tăng và tăng rất nhiều.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào hành khách Mỹ sẽ phải cân hoặc phải chia sẻ thông tin cân nặng trước khi lên chuyến bay. FAA cũng chưa đưa ra bình luận về quy định mới này.

(Theo baotintuc.vn)