Ấn Độ: Hơn 24.000 trẻ em tự tử trong giai đoạn 2017-2019

Ảnh minh họa.

Hãng PTI trích nguồn tin của Văn phòng hồ sơ tội phạm quốc gia (NCRB) thuộc Chính phủ Ấn Độ cho biết, hơn 24.000 trẻ em trong độ tuổi từ 14-18 ở nước này đã tự tử trong giai đoạn 2017-2019.

Theo dữ liệu tổng hợp của NCRB về hành vi tự tử của trẻ em gần đây được trình bày tại Quốc hội, có tới 24.568 trẻ em, trong đó có 13.325 trẻ em gái, từ 14-18 tuổi, đã chết do tự sát trong giai đoạn 2017-2019.

Riêng trong năm 2017, có tới 8.029 trẻ em trong độ tuổi 14-18 chết do tự tử.

Con số đã tăng lên 8.162 em vào năm 2018 và sau đó tiếp tục tăng lên 8.377 vào năm 2019.

Số trẻ em tử vong do tự tử cao nhất trong độ tuổi này được báo cáo từ bang Madhya Pradesh là 3.115 em, tiếp theo là bang Tây Bengal với 2.802 em, bang Maharashtra là 2.527 em và bang Tamil Nadu là 2.035 em.

Theo số liệu, thất bại trong quá trình thi cử được coi là lý do đằng sau cái chết của 4.046 em, trong khi vấn đề liên quan đến hôn nhân là lý do đằng sau cái chết của 639 em.

Khoảng 3.315 trẻ em chết do tự tử vì những lý do liên quan đến tình yêu, trong khi lý do bệnh tật rơi vào 2.567 trẻ em và lạm dụng thể chất dẫn đến cái chết của 81 em.

Cái chết của người thân yêu, lạm dụng ma túy hoặc nghiện rượu, mang thai ngoài ý muốn, sa sút danh tiếng xã hội, thất nghiệp, nghèo đói và các nguyên nhân tư tưởng hoặc tôn thờ anh hùng là những lý do khác khiến những đứa trẻ này tự tử.

Nhận xét về việc chăm sóc sức khỏe tâm lý-xã hội của trẻ em bị tổn hại như thế nào, đặc biệt là trong thời gian căng thẳng, Giám đốc điều hành bảo vệ quyền trẻ em Puja Marwaha cho biết, phần lớn trẻ em và thanh thiếu niên có ý định tự tử thường gặp vấn đề, thách thức về sức khỏe tâm lý nghiêm trọng.

Đối với trẻ nhỏ, các nỗ lực tự tử thường do bốc đồng. Chúng có thể liên quan đến cảm giác buồn bã, bối rối, tức giận, căng thẳng hoặc các vấn đề về sự chú ý và tăng động.

Ở trẻ vị thành niên, các nỗ lực tự tử có thể liên quan đến cảm giác căng thẳng, thiếu tự tin, áp lực để thành công, không chắc chắn về tài chính, thất vọng, trầm cảm và mất mát.

Đối với một số thanh thiếu niên, tự tử dường như là một giải pháp cho các vấn đề của họ.

Trao đổi với hãng PTI, quan chức Marwaha nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng tất cả trẻ em và thanh thiếu niên đều có quyền được chăm sóc sức khỏe tâm lý có chất lượng và các cơ chế hỗ trợ tâm lý-xã hội, và việc đảm bảo sức khỏe tinh thần của họ có thể giúp phát triển hết tiềm năng và trở thành những thành viên hữu ích của xã hội.

Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng và gia đình cùng chung tay đóng góp một cơ chế mạnh mẽ hướng tới các dịch vụ phòng ngừa, trị liệu, điều trị, phục hồi chức năng và đưa chương trình đào tạo kỹ năng sống vào chương trình giảng dạy ở trường học để giúp trẻ em và thanh niên đối phó với cuộc sống căng thẳng hàng ngày và đảm bảo rằng sức khỏe tâm lý trở thành một phần của chương trình chăm sóc sức khỏe và sức khỏe cộng đồng chính thống, đặc biệt là trong thời gian dịch COVID-19 khó khăn này.

(Theo Vietnam+)