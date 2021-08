Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế đối phó với nguy cơ khủng bố

Ngày 19/8, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã họp về mối đe dọa của "Nhà nước Hồi giáo" (IS/Da’esh) tự xưng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về tình hình Afghanistan tại New York, Mỹ, ngày 16/8/2021. Ảnh minh họa

Cuộc họp do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar chủ trì với tư cách Chủ tịch HĐBA tháng 8/2021. Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước và khu vực nâng cao năng lực, đồng thời cần xử lý các nguyên nhân gốc rễ của khủng bố một cách bền vững thông quan một chiến lược toàn diện và bằng cách tiếp cận toàn xã hội.

Tại cuộc họp, HĐBA đã nghe báo cáo của Phó Tổng Thư ký phụ trách chống khủng bố Vladimir Voronkov và của Giám đốc Văn phòng Chống khủng bố LHQ (CTED) Michèle Coninsx. Các báo cáo viên chỉ ra thách thức thường trực đối với hòa bình, an ninh quốc tế từ hoạt động của IS trong thời gian vừa qua. Trong thời gian đầu năm 2021, biện pháp giãn cách do đại dịch COVID-19 phần nào có tác động tới tổ chức hoạt động của khủng bố tại các khu vực không có chiến sự; tuy nhiên mối đe doạ khủng bố được đánh giá là đang gia tăng tại các khu vực có chiến sự.

Đáng chú ý là việc các chi nhánh và tổ chức liên quan của IS có dấu hiệu tăng cường hoạt động tại các khu vực Tây Phi và Sahel, Đông và Trung Phi, Afghanistan và một số địa bàn khác thuộc Nam Á. Các báo cáo viên cũng chỉ ra nhu cầu cần giải quyết dứt điểm tình hình nhân đạo cho hàng nghìn người tại các trại thuộc Iraq và Syria, đây chủ yếu là những phụ nữ và trẻ em được cho là có mối liên hệ với các chiến binh khủng bố. Các báo cáo viên nhấn mạnh việc cần tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực chống khủng bố, từ cấp quốc gia, khu vực, cho tới cấp toàn cầu và đề cao vai trò trung tâm của HĐBA trong vẫn đề này.

Các thành viên HĐBA chia sẻ lo ngại về một số diễn biến mới đây nhất tại Afghanistan, nhấn mạnh việc cần có các biện pháp tổng thể nhằm tránh khủng bố sử dụng khu vực này làm "nơi ẩn náu an toàn". Cũng trong ngày 19/8, các nước HĐBA đã thống nhất đưa ra một Tuyên bố báo chí về nội dung trao đổi tại cuộc họp, trong đó tái khẳng định quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong loại bỏ khủng bố. Tuyên bố báo chí cũng nhấn mạnh nhu cầu cần tăng cường hợp tác quốc tế về chống khủng bố một cách toàn diện nhằm mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định và phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, đề cao hợp tác quốc tế và đoàn kết nhằm có các giải pháp hiệu quả trong chống khủng bố trước mối đe doạ nghiêm trọng từ hoạt động của IS thời gian vừa qua. Đại sứ Phạm Hải Anh nhấn mạnh cần thúc đẩy các biện pháp chống khủng bố một cách toàn diện và bảo đảm các nỗ lực chung phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh việc HĐBA cần sử dụng hiệu quả các công cụ sẵn có nhằm đẩy lùi các mối đe dọa từ khủng bố, trong đó cần quan tâm tới việc khủng bố sử dụng các công nghệ mới để tạo nguồn tài chính, tuyển mộ và gia tăng hoạt động.

(Theo TTXVN)