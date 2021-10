Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị dự kiến sẽ thảo luận một số nội dung như tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi của Cộng đồng ASEAN, nâng cao khả năng sẵn sàng của Hiệp hội trong việc giải quyết các thách thức chung...

Trong tuyên bố ngày 23/11, Văn phòng Thủ tướng Brunei cho biết nước Chủ tịch ASEAN 2021 sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến. Theo đó, tổng cộng có 11 hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/10.

Hội nghị Cấp cao ASEAN với chủ đề “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta thịnh vượng” ("We Care, We Prepare, We Prosper”), dự kiến sẽ thảo luận một số nội dung như tăng cường hơn nữa khả năng phục hồi của Cộng đồng ASEAN sau đại dịch COVID-19, nâng cao khả năng sẵn sàng của Hiệp hội trong việc giải quyết các thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới để theo đuổi sự thịnh vượng chung và duy trì hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn của khu vực.

Tuyên bố cũng cho hay, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo ASEAN cùng lãnh đạo các đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Australia và Nga.

(Theo Vietnam+)