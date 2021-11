Cơ quan y tế Pháp khuyến nghị người dưới 30 tuổi không nên tiêm vaccine Moderna

Một cơ quan y tế Pháp đã khuyến nghị công dân dưới 30 tuổi tại nước này tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer thay vì Moderna vì rủi ro liên quan đến tim của người sử dụng.

Một lọ vaccine Moderna

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin cơ quan cố vấn y tế của Pháp Haute Autorite de Sante (HAS) đã trích dẫn rủi ro rất hiếm có về bệnh viêm cơ tim xuất hiện trong các dữ liệu gần đây của vaccine Moderna và trong một nghiên cứu được đăng tải ngày 8/11 tại Pháp khi đưa ra khuyến nghị.

HAS vốn không có quyền lực pháp lý về việc cấm hoặc thông qua thuốc. HAS ngày 11/8 nêu rõ: “Trong nhóm dân số dưới 30 tuổi, rủi ro này dường như thấp hơn 5 lần khi so sánh vaccine Pfizer với Moderna”.

HAS cho biết khuyến nghị của họ sẽ được áp dụng với cả mũi thứ nhất, thứ hai và thứ ba đồng thời có hiệu lực cho đến khi có thêm phát hiện khoa học về vấn đề này. Tuy nhiên, đối với những người trên 30 tuổi, cơ quan có thẩm quyền khuyến khích sử dụng vaccine Moderna.

Giới chức y tế tại một số quốc gia khác như Canada, Phần Lan và Thụy Điển cũng có lập trường mang tính đề phòng đối với ảnh hưởng liên quan đến tim của người trẻ tuổi từ vaccine Moderna.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) trong tháng 10 đã thông qua mũi vaccine bổ sung Moderna dành cho nhóm dân số trên 18 tuổi. Mũi thứ ba dự kiến được thực hiện 6 tháng sau mũi thứ hai.

Vào đầu năm nay, EMA cho biết đã phát hiện khả năng có liên quan giữa tình trạng viêm tim hiếm gặp với vaccine COVID-19 của cả Pfizer và Moderna.

Tuy nhiên, EMA đánh giá lợi ích của vaccine công nghệ mRNA trong việc ngăn chặn COVID-19 cao hơn các rủi ro. Đây cũng là quan điểm tương đồng với giới chức y tế Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

(Theo baotintuc.vn)