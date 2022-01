Chuyên gia Nga nêu bật ưu điểm của vaccine ngừa COVID-19

Trả lời phỏng vấn “Đài phát thanh nước Nga”, nhà virus học Konstantin Chumakov ngày 15/1 cho biết bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 thường có các triệu chứng nhẹ, tỷ lệ tử vong chỉ là 0,1% so với 2% ở các biến thể khác. Nhìn chung, Omicron đã thực sự biến đổi và thường lây nhiễm cho những người trẻ tuổi và trẻ em.

Hình ảnh biến thể Omicron và kim tiêm. Ảnh minh họa

Tại Moskva dẫn nhận định của ông Chumakov cho rằng biến thể Omicron chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp trên chứ không ảnh hưởng sâu vào bên trong hệ hô hấp, hầu như không tiến triển thành bệnh viêm phổi và viêm mạch máu - vốn là đặc điểm của các biến thể được phát hiện trước đó.

Chuyên gia Nga nhận xét: “Các biến thể trước đó thường gây ra những triệu chứng đặc trưng như mất khứu giác, sốt, viêm phổi và viêm mạch máu, huyết khối trong phổi, tổn thương thận. Những triệu chứng do Omicron gây ra thì khác. Các biểu hiện chính là nhức đầu, chảy nước mũi, ho, rát mũi, nhưng không bị mất khứu giác - vốn là những triệu chứng điển hình của bệnh viêm đường hô hấp cấp do nhiễm trùng đường hô hấp trên và chỉ kéo dài từ 1 đến 3 hoặc 5 ngày. Có một số người phải nhập viện do Omicron và, thật không may, vẫn có một số người tử vong”.

Ông Chumakov nhấn mạnh mặc dù những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn có nguy cơ nhiễm biến thể Omicron, song chỉ ở dạng nhẹ hoặc không có triệu chứng, trong khi những người không tiêm chủng dễ mắc bệnh hơn, bệnh tình nặng hơn và phải nhập viện.

Nhà virus học người Nga kết luận: “Theo thống kê của Mỹ, trong làn sóng dịch bệnh hiện nay, tỷ lệ nhập viện trong số những người chưa tiêm chủng cao hơn khoảng 5 lần so với những người đã tiêm chủng”.

(Theo baotintuc.vn)