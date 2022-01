Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus được đề cử tiếp tục lãnh đạo WHO

Tổng Giám đốc WHO thừa nhận nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của ông thực sự đầy "thử thách và khó khăn,"do đó, ông coi việc được giao cơ hội tiếp tục cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 là một "vinh dự lớn."

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ngày 25/1, Ban điều hành Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bỏ phiếu kín chấp thuận đề cử ông Tedros Adhanom Ghebreyesus là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu chọn vị trí Tổng Giám đốc của tổ chức này dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.

Sau cuộc bỏ phiếu, ông Patrick Amoth - người đứng đầu ban điều hành gồm 34 thành viên của WHO, đã chúc mừng ông Ghebreyesus trở thành ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám đốc WHO trong 5 năm, từ ngày 16/8/2022.

Về phần mình, ông Ghebreyesus đã cảm ơn ban điều hành WHO tiếp tục tín nhiệm ông trên cương vị này. Tổng Giám đốc WHO thừa nhận nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của ông thực sự đầy "thử thách và khó khăn." do đó, ông coi đây là một "vinh dự lớn" khi được giao cơ hội tiếp tục cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Năm 2017, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đi vào lịch sử khi trở thành người châu Phi đầu tiên lãnh đạo WHO. Vị cựu Ngoại trưởng và Bộ trưởng Y tế của Ethiopia này đã trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với thế giới trong hai năm qua khi nỗ lực dẫn dắt WHO cùng các nước đối phó với đại dịch COVID-19.

Do là ứng cử viên duy nhất, nên chắc chắn ông Ghebreyesus sẽ tái đắc cử, giữ chức Tổng Giám đốc WHO nhiệm kỳ thứ hai.

