Tương lai lý tưởng của tiêm vaccine COVID-19

Giám đốc điều hành của Pfizer đã đưa ra kịch bản lý tưởng rằng con người sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường mỗi năm một lần, thay vì vài tháng một lần.

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla phát biểu trong một buổi lễ ở Thessaloniki, Hy Lạp, hôm 12/10/2021

Theo đài RT (Nga), trong cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Israel, ông Albert Bourla, Giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Pfizer, cho rằng sẽ không phải là một kịch bản tốt nếu mọi người phải tiêm mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 4 đến 5 tháng/lần.

“Điều tôi hy vọng là chúng ta sẽ có một loại vaccine chỉ cần tiêm nhắc lại mỗi năm một lần”, ông nói với kênh tin tức Channel 12 hôm 22/1. Ông Bourla lập luận rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường mỗi năm sẽ giúp mọi người dễ nhớ lịch tiêm chủng của mình hơn và gọi đây là một tình huống lý tưởng từ quan điểm sức khỏe cộng đồng.

“Chúng tôi đang tìm cách tạo ra một loại vaccine ngăn ngừa cả Omicron và cả những biến thể khác. Đó có thể là một giải pháp”, ông nói và chỉ ra rằng loại vaccine này có thể được sản xuất hàng loạt từ tháng 3.

Trong cuộc phỏng vấn, Giám đốc điều hành của gã khổng lồ dược phẩm Pfizer - người đã kiếm được hơn 21 triệu USD chỉ trong năm 2020 - cũng đã chỉ trích một số người đang kiếm lợi từ việc lan truyền thông tin sai lệch về vaccine COVID-19.

Trong bối cảnh biến thể Omicron đang lan rộng trên toàn cầu, nhiều quốc gia đang khuyến khích người dân tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 4 để tăng cường hệ thống miễn dịch.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Quản lý Dược phẩm của châu Âu (EMA), đều đã cảnh báo không nên lạm dụng quá mức các mũi vaccine tăng cường vì những lý do khác nhau. WHO đã kêu gọi phân phối vaccine đồng đều hơn trên toàn thế giới khi quan sát thấy một số quốc gia đang tiến hành tiêm mũi thứ 3, thậm chí là thứ 4, trong khi nhiều quốc gia nghèo hơn mới bắt đầu tiêm mũ đầu tiên. EMA cũng đã chỉ ra những tác dụng phụ tiềm ẩn của mũi tăng cường, cảnh báo rằng việc tiêm nhiều lần mũi tăng cường trong một thời gian ngắn có thể gây ra các vấn đề với phản ứng miễn dịch.

(Theo Baotintuc.vn)