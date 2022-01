WHO: Số ca tử vong do dịch COVID-19 trên toàn cầu giảm mạnh

Trong báo cáo cập nhật hàng tuần về tình hình dịch bệnh, WHO cho biết thế giới có khoảng 9,5 triệu ca nhiễm mới và 41.000 ca tử vong mới trong tuần lễ từ 27/12/2021 tới 2/1/2022.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở ngoại ô Siliguri, Ấn Độ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/1 cho biết số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu tăng sốc tới 71% trong tuần vừa qua so với tuần trước đó, nhưng số ca tử vong mới do dịch bệnh này giảm 10%.

Trong báo cáo cập nhật hàng tuần về tình hình dịch bệnh, WHO cho biết thế giới có khoảng 9,5 triệu ca nhiễm mới và 41.000 ca tử vong mới trong tuần lễ từ 27/12/2021 tới 2/1/2022.

Tất cả các khu vực đều chứng kiến số ca mắc tăng cao trong tuần lễ này, trong đó châu Mỹ tăng cao nhất (100%), tiếp đó là Đông Nam Á (78%) và châu Âu (65%).

WHO cũng cho biết trong khi châu Phi báo cáo số ca tử vong mới gia tăng trong tuần lễ này, toàn bộ các khu vực khác đều ghi nhận số ca tử vong mới giảm so với tuần lễ trước đó.

(Theo Vietnam+)