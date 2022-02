Điều gì chờ đợi thế giới sau đại dịch Covid-19

Sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, nó sẽ khiến một bộ phận không nhỏ dân số thế giới trở thành những người mắc nhiều bệnh mãn tính cùng một lúc. Đây là nhận định ngày 15/2 của bác sĩ Sergei Tokarev-Trưởng Cơ quan Y tế dự phòng Vùng liên bang Ural, Liên bang Nga.

Một bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Theo bác sĩ Tokarev, khi đại dịch kết thúc, hiện tượng một người mắc từ hai đến nhiều căn bệnh mãn tính sẽ trở nên phổ biến. Hầu hết những người từng mắc Covid-19 sẽ phải đối mặt các tổn thương của hệ thần kinh trung ương, mạch máu và tim mạch, rối loạn hệ thống miễn dịch… Điều này đòi hỏi nhân loại cần nhanh chóng nghiên cứu và phát triển các phương pháp mới, giúp phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Nói tóm lại, theo vị chuyên gia Nga, nhân loại sẽ tiếp tục phải giải quyết hàng loạt vấn đề, cũng như cần tiếp tục nghiên cứu không ngừng nghỉ nhằm giúp phục hồi những chức năng đã mất của bệnh nhân.

Trong khi đó, bác sĩ tâm lý Artem Gilev cũng cho biết virus SARS-CoV-2 gây ảnh hưởng đáng kể tâm lý con người, làm trầm trọng thêm các căn bệnh liên quan hệ thần kinh và nhiều bệnh mãn tính khác.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/2, tờ Sự thật Thanh viên của Nga đã đăng tải bài viết chỉ rõ những dấu hiệu quan trọng không thể bỏ qua, để nhận biết bệnh Covid-19 do chủng Omicron gây ra ở trẻ em. Theo bác sĩ Zoya Andreeva, trẻ em cần phải được bác sĩ thăm khám ngay lập tức khi bị sốt vào khoảng 38-39 độ C. Nếu trẻ bị sốt cao, kèm suy nhược, buồn ngủ và hôn mê thì cha mẹ bé cần khẩn trương gọi xe cấp cứu.

Bác sĩ nhấn mạnh không thể bỏ qua các triệu chứng nguy hiểm khác, như chân tay nhợt nhạt và lạnh, các móng tay tím tái, trẻ quấy khóc, có phản ứng đau đớn với bất kỳ sự kích thích nào vào cơ thể và trở nên quá mẫn cảm. Bố mẹ bé cũng cần gọi cấp cứu khẩn cấp trong trường hợp bé co giật hoặc mất ý thức; khi bé nằm, đầu ngửa ra sau và hai chân co lên ngang bụng cũng là một biểu hiện hết sức nguy hiểm của bệnh do chủng Omicron. Ngoài ra, theo bác sĩ Andreeva, bất kỳ sự biến đổi màu nào của da, phát ban hoặc xuất huyết dưới da cũng rất nguy hiểm. Trẻ cũng đang gặp nguy hiểm bởi Covid-19 với các biểu hiện như: thở khó nhọc, thở mạnh; mất nước do không thể uống hoặc bị nôn mửa; đau bụng; viêm đa hệ thống với các triệu chứng như sốt cao trên 39 độ, lưỡi đỏ thẫm, môi nhợt có viền đỏ tươi, viêm kết mạc, phát ban trên da và niêm mạc miệng, tiêu chảy, đau nhức đầu.

Ở trẻ em dưới 5 tuổi thường được phát hiện bệnh đi kèm hội chứng sốt Kawasaki, căn bệnh nếu không được điều trị đúng có thể dẫn đến giãn động mạch vành, đe dọa sức khỏe và tính mạng trẻ. Bác sĩ Sergei Tokarev cũng khẳng định chủng Omicron có thể khiến trẻ bị viêm thanh quản cấp tính, bị sưng thanh quản. Để tránh kết cục bi thảm, trẻ cần nhập viện khẩn cấp. Bác sĩ Tokarev lưu ý viêm thanh quản cấp tính thường xảy ra nhất ở các bé trai dưới 5 tuổi.

(Theo nhandan.com.vn)