Panama: Cảnh báo về kiểm dịch động vật do lo ngại cúm gia cầm 'độc lực cao'

Bộ Phát triển Nông nghiệp Panama (Mida) mới đây đã ban hành cảnh báo kiểm dịch động vật do lo ngại nguy cơ cúm gia cầm “độc lực cao” (HPAI) xâm nhập vào đất nước.

Panama ban hành cảnh báo về kiểm dịch động vật do lo ngại cúm gia cầm. Ảnh minh họa

Cơ quan này cho biết đã ghi nhận thông tin về việc dịch bệnh đang ảnh hưởng đến hơn 60 quốc gia trên thế giới này đã bùng phát ở Canada và một số khu vực của Mỹ.

Quyết định nói trên đồng nghĩa với việc Panama cấm nhập khẩu gia cầm sống và bất kỳ sản phẩm hoặc phụ phẩm nào có nguồn gốc gia cầm từ các quốc gia hoặc khu vực bị ảnh hưởng bởi chủng virus lây lan nhanh HPAI, thường đi kèm các dấu hiệu lâm sàng nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong cao.

Mida khẳng định các biện pháp cấm nhập khẩu sẽ là tạm thời cho đến khi tình trạng sức khỏe động vật của các nước bị ảnh hưởng một lần nữa được Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) thiết lập lại. Panama sẽ tôn trọng các tiêu chí kỹ thuật của khu vực.

Theo Mida, Panama là một quốc gia trung chuyển và do đó “có nguy cơ cao du nhập, hình thành và phổ biến bệnh này, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người do khả năng lây nhiễm từ động vật, ảnh hưởng kinh tế xã hội tiêu cực đến ngành chăn nuôi gia cầm, khả năng tự cung tự cấp lương thực và an ninh quốc gia nếu không áp dụng các biện pháp dịch tễ khẩn cấp và hiệu quả”.

Mida yêu cầu Tổng cục Kiểm dịch Nông nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và giám sát dịch tễ học nghiêm ngặt tại các điểm nhập cảnh như cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu đường bộ. Bộ này cũng yêu cầu tăng cường giám sát việc di chuyển nội bộ của các loài chim sống giữa các khu vực khác nhau.

Giới chức Y tế Panama cũng đã tăng cường cảnh giác với HPAI, trong bối cảnh nguồn cung gia cầm của Panama chủ yếu là từ Bắc Mỹ.

(Theo baotintuc.vn)