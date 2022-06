Đức triển khai 18.000 cảnh sát đảm bảo an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh G7

Để đảm bảo an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại lâu đài Elmau, huyện Garmisch-Partenkirchen thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai làm nhiệm vụ. Giới chức Đức trước đó cũng đã áp đặt nhiều biện pháp an ninh tăng cường nhằm đảm bảo tuyệt đối cho sự kiện này.

Mọi người chuẩn bị đón các nhà lãnh đạo đến sân bay Franz-Josef-Strauss ở Munich để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 26-28/6 tại Elmau, một khách sạn sang trọng dưới chân núi Wetterstein. Khách sạn này được phong tỏa một cách tuyệt đối với một khu an ninh tăng cường như một pháo đài bất khả xâm phạm trong phạm vi rộng 4 km2. Mọi ngả đường vào đều được lập chốt chặn nhiều lớp, trong khi khu vực không phận ở huyện Garmisch-Partenkirchen được giám sát bằng trực thăng của cảnh sát. Riêng lực lượng cảnh sát liên bang tham gia bảo vệ sự kiện lên tới 7.000 người trong tổng số khoảng 18.000 cảnh sát phục vụ và đảm bảo an toàn cho hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ hai được tổ chức ở Elmau.

Một màn hình giám sát an ninh rộng 40m2 luôn có khoảng 100 cảnh sát túc trực suốt ngày đêm để có thể tham gia điều phối và giải quyết kịp thời mọi tình huống. Tại sân trượt tuyết Olympia ở Garmisch-Partenkirchen có khoảng 260 container được lực lượng tư pháp và cảnh sát sử dụng. Theo Bộ Tư pháp, khoảng 25 công tố viên và 7 thẩm phán sẽ có mặt suốt ngày đêm để xử lý các tình huống phát sinh. Hàng chục container được sử dụng như các nơi tạm giữ những tội phạm tình nghi, có thể chứa tới 150 người.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, cảnh sát không được nghỉ phép và phải đảm đảm bảo an ninh từ sân bay Munich tới lâu đài Elmau. Ngoài Tổng thống Mỹ Joe Biden được quân đội Mỹ sử dụng trực thăng riêng đưa từ sân bay Munich tới Elmau, tất cả các nhà lãnh đạo còn lại đều được đưa từ Munich tới Elmau bằng trực thăng của cảnh sát Đức.

Trong những ngày diễn ra hội nghị dự kiến có hàng chục cuộc biểu tình phản đối của các tổ chức xã hội dân sự, môi trường, bảo vệ động vật... tại khu vực Garmisch-Partenkirchen, gần nơi diễn ra hội nghị, cũng như tại thành phố Munich ở Bayern. Theo Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Nancy Faeser, việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hội nghị là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan an ninh Đức. Điều này áp dụng cho khu vực xung quanh lâu đài Elmau, cũng như tại các địa điểm và thành phố dự định diễn ra các cuộc biểu tình phản đối. Theo bà Faeser, người biểu tình được phép biểu tình ôn hòa, nhưng trong trường hợp xảy ra bạo lực, lực lượng an ninh sẽ can thiệp một cách kiên quyết. Bà cho biết giới chức an ninh đã chuẩn bị cho mọi tình huống và đặc biệt chú ý tới các hành động gây hỗn loạn và những đối tượng cực đoan. Bà cũng cho biết hiện không có mối đe dọa cụ thể nào đối với hội nghị năm nay.

Trước đó, Bộ Nội vụ liên bang Đức cũng đã thông báo tạm thời tiến hành kiểm soát biên giới trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh, trong đó địa điểm và thời gian kiểm soát được thực hiện một cách linh hoạt. Các biện pháp an ninh được siết chặt trong thời gian kéo dài 3 tuần, bắt đầu từ ngày 13/6 đến ngày 3/7. Bộ Nội vụ Đức cho biết việc kiểm soát biên giới sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ tội phạm gây bạo lực xâm nhập lãnh thổ nước này.

Với việc kiểm soát an ninh được tăng cường, người đi lại trong khoảng thời gian trên có thể sẽ bị kiểm tra, kiểm soát, trong đó giao thông qua lại biên giới sẽ bị ảnh hưởng. Bộ Nội vụ Đức khuyến cáo mọi người đi lại cần mang theo giấy tờ thông hành hoặc hộ chiếu và việc kiểm tra về thời gian và địa điểm sẽ được thực hiện một cách linh hoạt. Quy định kiểm soát an ninh sẽ được thực hiện cả ở đường bộ, đường hàng không và đường thủy trong biên giới nội khối Schengen ở Đức.

(Theo Baotintuc.vn)