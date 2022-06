EMA phê chuẩn sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Valneva

Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 23/6 đã phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 của Valneva - công ty dược phẩm liên doanh của Pháp và Áo. Theo đó, đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 6 được EMA phê chuẩn cho đến nay.

Vaccine phòng COVID-19 của hãng Valneva

Sau quá trình đánh giá dữ liệu về loại vaccine này, EMA khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của Valneva đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả, chất lượng và mức độ an toàn của Liên minh châu Âu (EU).

Trong thông báo mới nhất, EMA nêu rõ cơ quan này khuyến nghị cơ quan chức năng châu Âu cấp phép lưu hành loại vaccine ngừa COVID-19 trên thị trường và đối tượng sử dụng là người trong độ tuổi từ 18 đến 50.

Khác so với các loại vaccine ngừa COVID-19 đang được lưu hành trên thị trường, vaccine ngừa COVID-19 của Valneva được sản xuất dựa trên công nghệ truyền thống có chứa các hạt bất hoạt của chủng virus corona ban đầu không gây lây nhiễm. Do đó, công ty này hy vọng sản phẩm sẽ đón nhận được ủng hộ của khách hàng - những người còn do dự tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Ủy ban châu Âu (EC) đã ký hợp đồng mua 60 triệu liều vaccine này trong năm 2022 và 2023.

(Theo Baotintuc.vn)