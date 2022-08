Nga dự báo giá khí đốt xuất khẩu sẽ tăng hơn gấp đôi

Giá khí đốt trung bình của Gazprom được dự báo ở mức 730 USD/1.000 m3 trong năm 2022, cao hơn gấp đôi so với mức 304,6 USD/1.000 cm được tính vào năm ngoái

Trạm tiếp nhận của hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga ở gần thị trấn Szazhalombatta, cách Budapest (Hungary) khoảng 30km về phía Nam

Bộ Kinh tế Nga dự báo trong năm nay giá khí đốt xuất khẩu trung bình của nước này sẽ tăng hơn gấp đôi lên 730 USD/1.000 m3 trước khi giảm dần cho đến cuối năm 2025, do khối lượng xuất khẩu giảm.

Nguồn cung khí đốt từ Nga cho châu Âu, đang giảm trong năm nay sau khi một tuyến đường ống ngừng hoạt động, khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào tháng Hai. Nguồn cung cho một số nước châu Âu cũng bị cắt do họ từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng ruble.

Bên cạnh đó, tranh cãi liên quan đến việc sửa chữa tuabin cho đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 cũng ảnh hưởng đến nguồn cung.

Bộ Kinh tế Nga dự báo xuất khẩu khí đốt theo đường ống do tập đoàn Gazprom quản lý sẽ giảm xuống 170,4 tỷ m3 (bcm) trong năm nay, giảm so với mức 205,6 bcm được xuất khẩu trong năm 2021.

Do nguồn cung vốn khan hiếm, giá khí đốt trung bình của Gazprom được dự báo ở mức 730 USD/1.000 m3 trong năm 2022, cao hơn gấp đôi so với mức 304,6 USD/1.000 cm được tính vào năm ngoái và tăng 40% so với dự báo trước đó là 523,3 USD/1.000 m3.

Nga đã bắt đầu tăng dần sản lượng khai thác dầu khi các khách hàng châu Á tăng lượng đặt mua. Gazprom cho biết nguồn cung khí đốt từ Nga cho Trung Quốc đang gia tăng, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết, và châu Âu cho đến nay vẫn là thị trường lớn hơn đối với khí đốt của Nga.

Theo một ước tính, khối lượng xuất khẩu dầu cao hơn cùng với giá khí đốt tăng sẽ giúp Nga lần lượt thu về được 337,5 tỷ USD và 255,8 tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng trong năm nay và năm tới. Năm ngoái, Nga thu về 244,2 tỷ USD từ xuất khẩu năng lượng.

(Theo Vietnam+)