Việt Nam bàn về các ưu tiên quốc gia với tân Chủ tịch Đại hội đồng LHQ

Làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực đóng góp nhằm thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 19/8, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc - đã có buổi làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 Csaba Kőrösi để trao đổi về các trọng tâm công tác của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong thời gian tới cũng như các ưu tiên, quan tâm của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Kőrösi đánh giá thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen chưa từng có cả về mặt xã hội, phát triển kinh tế, tài chính, an ninh đến môi trường và các rủi ro lớn về y tế… dẫn đến tình trạng bất ổn gia tăng, thị trường việc làm co hẹp, lạm phát phi mã, mất an ninh lương thực và năng lượng, trong khi nợ công, bất ổn chính trị-xã hội và nạn di cư gia tăng.

Tất cả những điều này đòi hỏi các chính phủ phải có sự chuyển biến và hành động nhanh chóng để cùng hướng tới các mục tiêu chung.

Bối cảnh thay đổi và những khó khăn của thế giới đã khiến nhiều chương trình nghị sự của Liên hợp quốc, trong đó có Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững, gặp khó khăn trong khâu triển khai và cần được các quốc gia nỗ lực thảo luận để tìm giải pháp thấu đáo, dài hạn.

Ông Csaba Kőrösi cho biết ưu tiên chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 sẽ bao gồm thúc đẩy giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, đề cao chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh vai trò của Liên hợp quốc, tăng cường đoàn kết giữa các nước thành viên, thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học và đảm bảo quyền con người.

Nhân dịp này, ông chúc mừng Việt Nam được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu làm một trong các Phó Chủ tịch của khóa 77 và khẳng định mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam chúc mừng ông Csaba Kőrösi được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tham gia, đóng góp nhằm góp phần thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của cộng đồng quốc tế cũng như tăng cường nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ những quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa và ứng phó dịch bệnh, thúc đẩy bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ và thanh niên, đề cao và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như tham gia xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực đóng góp vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về các vấn đề hòa bình, an ninh, đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cùng các nước thành viên Liên hợp quốc thúc đẩy triển khai nhiều tiến trình quan trọng đã được Tổng Thư ký Liên hợp quốc đề xuất trong Báo cáo chương trình nghị sự chung.

Đại hội đồng Liên hợp quốc là một trong 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc và là cơ quan có tính đại diện rộng rãi nhất trong hệ thống Liên hợp quốc với sự tham gia của tất cả thành viên.

(Theo TTXVN)