Cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau khiến kinh tế Mỹ thiệt hại gần 1.500 tỷ USD năm 2020

Theo báo cáo của Quốc hội Mỹ mà hãng tin Reuters có được, do đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng nghiện và sử dụng quá liều thuốc giảm đau nhóm opioid tại Mỹ đã khiến kinh tế nước này thiệt hại tới gần 1.500 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2020 và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng.

Thuốc giảm đau nhóm opioid Oxycodon được kê đơn tại Washington DC

Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy số người tử vong liên quan tới thuốc giảm đau nhóm opioid đã gia tăng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, chiếm tới 75% trong số 107.000 ca tử vong do sử dụng quá liều thuốc giảm đau trong năm 2021, trong đó có cả số người tử vong do lạm dụng fentanyl - thuốc giảm đau mạnh nhất trong nhóm opioid - và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau vốn đã gây tốn kém trên toàn nước Mỹ.

Theo báo cáo của Ủy ban kinh tế chung thuộc Quốc hội Mỹ (JEC) dự kiến công bố ngày 28/9, cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ 1.470 tỷ USD trong năm 2020, tăng 487 tỉ USD so với năm 2019 và tăng 37% so với năm 2017.

Báo cáo cũng nhấn mạnh mức gia tăng số ca tử vong do lạm dụng thuốc giảm đau trong năm 2021 tại Mỹ cho thấy tổng thiệt hại mà cuộc khủng hoảng này gây ra có thể sẽ tiếp tục tăng.

Ông David Trone, một thành viên của JEC, từng đứng đầu ủy ban lưỡng đảng về đấu tranh chống buôn lậu thuốc giảm đau tổng hợp nhóm opioid, cho biết JEC đánh giá mọi thiệt hại liên quan tới nghiện thuốc giảm đau, trong đó có giảm năng suất lao động, làm tăng chi phí y tế.

Báo cáo cũng nhấn mạnh mặc dù người da trắng sử dụng thuốc giảm đau opioid phổ biến hơn so với người da màu, song người da màu chiếm 17% trong tổng số những người tử vong do dùng thuốc giảm đau quá liều trong năm 2020. Bên cạnh đó, người da màu gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận phương pháp điều trị và thuốc kê đơn hợp với túi tiền nhằm giảm nguy cơ tử vong do sử dụng opioid quá liều.

Hôm 23/9, Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ phân bổ 1,5 tỷ USD cho các bang và vùng lãnh thổ của Mỹ để hỗ trợ cho những hoạt động ứng phó với tình trạng sử dụng quá liều opioid và hỗ trợ phục hồi. Các khoản tài trợ sẽ bao gồm hơn 104 triệu USD được phân bổ cho khu vực nông thôn để mở rộng điều trị và phòng ngừa; 20,5 triệu USD để tăng khả năng tiếp cận với các hỗ trợ phục hồi trên toàn quốc và 12 triệu USD để tăng cường thực thi pháp luật tại các khu vực buôn bán ma túy cường độ cao (HIDTA).

(Theo TTXVN)