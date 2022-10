Lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng chưa đầy 1% trong năm 2022

Trong báo cáo công bố ngày 19/10, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết trong vài tháng cuối năm, khí thải CO2 toàn cầu dự kiến tăng thêm gần 300 triệu tấn.

Ảnh minh họa

Lượng khí thải carbon từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu dự kiến tăng dưới 1% trong năm nay nhờ sự tăng trưởng không ngừng của số lượng xe chạy điện và ngành năng lượng tái tạo.

Trong báo cáo công bố ngày 19/10, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết trong vài tháng cuối năm, khí thải CO2 toàn cầu dự kiến tăng thêm gần 300 triệu tấn, đưa tổng lượng khí thải CO2 của cả năm 2022 lên 33,8 tỷ tấn, tăng gần 2 tỷ tấn so với năm 2021.

Theo báo cáo, lượng khí thải CO2 tăng trong năm nay là do sản xuất điện và ngành hàng không phục hồi trở lại sau đại dịch COVID-19. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng than đá sản xuất điện của nhiều nước cũng tăng do giá khí đốt tăng cao.

Giám đốc IEA Fatih Birol cho biết sự phát triển của ngành năng lượng Mặt Trời và gió trong năm 2022 đã đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm lượng khí phát thải CO2. Theo ông, mức gia tăng tiêu thụ than đá trong năm nay chỉ tương đối nhỏ và tạm thời.

Báo cáo cho biết điện Mặt Trời và điện gió đang dẫn đầu ngành sản xuất năng lượng tái sinh với tổng sản lượng trong năm 2022 đạt hơn 700 terawatt-giờ (TWh), mức tăng hằng năm lớn nhất được ghi nhận. Nếu không có sự gia tăng này, lượng khí thải CO2 toàn cầu được cho là có khả năng cao hơn 600 triệu tấn trong năm nay.

Bất chấp hạn hán ở một số khu vực, sản lượng thủy điện toàn cầu vẫn tăng so với năm trước, đóng góp hơn 1/5 cho sự tăng trưởng của ngành năng lượng tái tạo. Lượng khí thải CO2 của Liên minh châu Âu (EU) đang giảm dần trong năm nay mặc dù lượng phát thải từ than cao hơn.

Tại Trung Quốc, lượng khí thải CO2 được dự báo sẽ không thay đổi trong năm 2022 do tăng trưởng kinh tế yếu hơn, tác động của hạn hán đối với thủy điện, và nước này đẩy mạnh sản xuất điện Mặt Trời và điện gió.

(Theo TTXVN)