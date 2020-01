Sôi nổi hội thao mừng Đảng, mừng Xuân của Công an huyện Đức Trọng

(LĐ online) - Ngày 30/1, Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (30/2/1930 - 30/2/2020); Đại hội Đảng bộ Công an huyện Đức Trọng lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 và mừng Xuân Canh Tý 2020.

BTC trao cờ cho các đội tham gia thi đấu

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tham dự hội thao đã sôi nổi tham gia tranh tài tại các môn bóng chuyền; bóng bàn đơn, đôi; kéo co. Các VĐV đã cống hiến cho người xem nhiều pha bóng đẹp, quyết liệt, thể hiện được năng lực trình độ chuyên môn thể thao cao.

Các đội tranh tài quyết liệt ở các môn thi đấu Hội thao là cơ hội để phát hiện những cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu về các bộ môn thể thao, khuyến khích bồi dưỡng, lựa chọn đi thi đấu ở hội thao cấp huyện, cấp tỉnh. Hội thao còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Trọng, Công an các xã, thị trấn có dịp gặp gỡ giao lưu đầu xuân, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, với phương châm khỏe để phụng sự, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự địa phương.

VĂN BÁU