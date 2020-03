Dịch Covid-19 khiến hàng loạt giải chạy bị hoãn

Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đã có 12 giải chạy lớn tại Việt Nam thông báo hoãn, hủy hoặc thay đổi ngày tổ chức, ảnh hưởng không nhỏ tới phong trào, kế hoạch tập luyện thể thao của đông đảo người dân.

Nhiều sự kiện thể thao, giải chạy quy mô lớn tại Việt Nam không thể tổ chức bởi dịch Covid-19

Dù dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, tuy nhiên các công tác phòng, chống dịch vẫn được triển khai rất nghiêm túc. Ban tổ chức các giải đấu thể thao cộng đồng nói chung và các giải chạy nói riêng đã tuân thủ rất chặt chẽ quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa tập trung đông người nơi công cộng để tránh lây nhiễm cúm virus corona.

Hiện tại, trong một năm tại Việt Nam diễn ra khoảng từ 30 đến 40 giải chạy lớn nhỏ, với số lượng vận động viên tham dự lên tới hàng nghìn người. Đặc biệt, tháng 3 này là thời điểm tổ chức rất nhiều giải chạy phong trào có quy mô rộng khắp cả nước, lớn nhất trong năm như Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, Techcombank Hanoi International Marathon, Ecopark Marathon 2020…

Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 là hoạt động thể thao có quy mô lớn, được tổ chức thường niên, thu hút được sự quan tâm đông đảo của người dân trong cả nước. Năm 2020 là lần thứ sáu ngành Thể dục Thể thao triển khai hoạt động này, cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của thể thao quần chúng trong năm nay. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, Tổng cục Thể dục - Thể thao đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đến một thời điểm thích hợp.

Giải Ecopark Marathon 2020 (EPM20) được dự kiến tổ chức vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hưng Yên cũng chính thức bị lùi ngày tổ chức vì lý do tương tự. Theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện này sẽ lùi lịch tổ chức sang ngày Quốc khánh 2-9. Đây là lần thứ ba giải được tổ chức, ghi nhận bước đột phá lớn với hơn bốn nghìn runner đăng ký. “Sau một thời gian theo dõi sát sao, đánh giá tình hình dịch bệnh cũng như xin tham vấn từ các cơ quan y tế, cơ quan chức năng khác, xét tới yếu tố an toàn cho sức khỏe của vận động viên là ưu tiên hàng đầu, ban tổ chức sẽ lùi ngày tổ chức tới 2-9 vì lý do bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát”, đại diện ban tổ chức EPM20 chia sẻ.

Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thời điểm tổ chức của Giải chạy đêm VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020, dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8-3 tới. Ban tổ chức giải chạy đã lùi lịch tổ chức xuống ngày 22-8. Ngoài những giải chạy trên phải lùi ngày tổ chức, những sự kiện marathon diễn ra trong tháng 3 này cũng đều sẽ không được tổ chức đúng như kế hoạch ban đầu. Một số giải chạy lớn như Tiền Phong Marathon 2020 (ngày 22-3) hay Hội An Discovery Marathon 2020 (ngày 19-4) dù chưa đưa ra thông báo hoãn hay lùi ngày tổ chức, tuy nhiên nhiều khả năng cũng sẽ không thể diễn ra đúng dự kiến

Nhằm bảo đảm tối đa sự an toàn trước dịch Covid-19, ngành thể thao Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe cho huấn luyện viên, vận động viên cũng như người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Mỗi cá nhân chúng ta đều nên có ý thức bảo vệ sức khỏe, nên tập thể thao cá nhân tại nhà để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, đem lại lợi ích cho bản thân cũng như cộng đồng.

Danh sách những giải chạy, sự kiện thể thao chính thức thông báo lùi ngày tổ chức vì dịch Covid-19:

1. Giải Việt dã leo núi Chinh phục đỉnh Non Vua 2020: huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Dự kiến tổ chức: 2-2, hoãn tới tháng 10.

2. Spartan Race Vietnam 2020: TP Hồ Chí Minh, dự kiến 15-2 hoãn tới 16-5.

3. Tay Ho Half Marathon 2020: Hồ Tây, Hà Nội. Dự kiến 16-2 hoãn tới 12-7.

4. Sun Life Resolution Run: TP Hồ Chí Minh, dự kiến 23-2 - chưa xác định.

5. Wow Marathon Phú Quốc 2020: Kiên Giang (dự kiến 1-3), hoãn tới 2-5.

6. VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020: Hà Nội (dự kiến 7-3), hoãn tới 22-8.

7. Dalat Ultra Trail 2020: Đà Lạt, Lâm Đồng. Dự kiến 13 đến 15-3, hoãn tới 19 đến 21-6.

8. Dalat Victory Challenge 2020: Đà Lạt, Lâm Đồng. Dự kiến 15-3, hoãn tới 21-6

9. Hà Nội Marathon Techcombank 2020: Hà Nội, dự kiến 29-3 - chưa xác định.

10. Ecopark Marathon 2020: Hưng Yên, dự kiến 2-4 hoãn tới 2-9.

11. VnExpress Marathon Huế 2020: Thừa Thiên - Huế, dự kiến 5-4, hoãn tới 6-9.

12. Mekong Delta Marathon 2020: Hậu Giang, dự kiến 19-4, hoãn tới 11-10.

(Theo nhandan.com.vn)