Liên đoàn điền kinh quốc tế ủng hộ khả năng hoãn Olympic Tokyo 2020

Biểu tượng Olympic Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/3/2020

Ngày 23/3, Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAA) đã ra tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ việc hoãn Thế vận hội mùa Hè - Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.

Ban chấp hành IAA cho biết: "Liên đoàn Điền kinh Quốc tế hoan nghênh các cuộc thảo luận với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) về việc hoãn sự kiện Olympic và đã gửi thư cho IOC chuyển phản hồi của các chủ tịch liên đoàn điền kinh khu vực, Hội đồng và vận động viên."

IAA khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng làm việc với IOC và các liên đoàn thể thao để chuyển Olympic sang một thời gian khác."

Trước đó, Ban chấp hành IOC cho biết tổ chức này sẽ đẩy nhanh kế hoạch theo kịch bản cho Tokyo 2020, cho rằng họ sẽ tự đưa ra thời hạn 4 tuần để quyết định liệu sự kiện thể thao này có nên hoãn không.

Trong tuyên bố của mình, IOC nêu rõ: "IOC sẽ phối hợp và hợp tác đầy đủ với Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, giới chức Nhật Bản, chính quyền thành phố Tokyo, bắt đầu thảo luận chi tiết để hoàn tất những đánh giá về diễn biến về tình hình y tế trên toàn thế giới cũng như tác động đối với sự kiện thể thao này, trong đó có kịch bản hoãn. IOC tin rằng sẽ hoàn t ất các cuộc thảo luận này trong vòng 4 tuần tới."

Theo kế hoạch, Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 9/8.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 23/3, Bộ trưởng phụ trách Đại hội thể thao Olympic và Paralympic Tokyo 2020, bà Seiko Hashimoto khẳng định lễ rước đuốc Olympic Tokyo tại Nhật Bản sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, theo đó chặng đầu tiên sẽ là tỉnh Fukushima vào ngày 26/3.

Trước đó, ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 đã tới Nhật Bản hôm 20/3 sau khi được thắp lên tại thành cổ Olympia ở Hy Lạp hôm 12/3.

Chuyên cơ mang theo ngọn đuốc này đã hạ cánh xuống căn cứ Matsushima của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tại tỉnh Miyagi, phía Đông Bắc nước này, vào khoảng 9 giờ 30 phút.

Lễ đón đuốc đã được tổ chức cùng ngày tại căn cứ Matsushima.

Dự kiến, hành trình rước đuốc tại Nhật Bản sẽ bắt đầu từ J-Village, trung tâm huấn luyện bóng đá của tỉnh Fukushima, từ ngày 26/3.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 23/3, phát biểu tại phiên họp của Quốc hội, Thủ tướng Shinzo Abe nói: “Nếu không thể tổ chức sự kiện thể thao quan trọng này một cách đầy đủ, chúng tôi sẽ phải quyết định hoãn nó khi ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe của các vận động viên.”

“Mặc dù Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chưa đưa ra quyết định cuối cùng (về vấn đề này), chúng tôi có chung quan điểm rằng việc hủy bỏ Olympic không phải là phương án.”

Cùng ngày, Ủy ban Olympic quốc gia của Canada và Ủy ban Paralympic Canada cho biết họ sẽ không cử vận động viên tới tham dự Olympic Tokyo 2020 vào mùa Hè này do các vận động viên không thể tập luyện liên quan đến sự bùng phát của COVID-19.

Bên cạnh đó, các cơ quan này cũng kêu gọi IOC, Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lùi thời gian tổ chức các sự kiện thể thao này sang năm sau, với lý do sức khỏe và sự an toàn của vận động viên cũng như cộng đồng quốc tế là quan trọng hơn hết.

Trong khi đó, kết quả thăm dò của nhật báo USA Today (Mỹ) cho thấy hơn 70% trong số 300 vận động viên tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của nhật báo này ủng hộ việc hoãn Olympic và Paralympic Tokyo, trong đó có 41% cho biết họ không ủng hộ việc tổ chức các sự kiện trên theo đúng kế hoạch vào mùa Hè này.

Tính đến ngày 22/3, số người tử vong do COVID-19 ở Nhật Bản là 49, trong đó có 41 người trong lãnh thổ Nhật Bản và 8 người trên du thuyền Diamond Princess.

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở Nhật Bản là 1.813 người, trong đó 1.101 người trong nội địa và 712 người trên du thuyền Diamond Princess.

(Theo TTXVN)