Chủ công Thanh Thúy có mặt tranh tài tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2020

Chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy của đội bóng chuyền Bình Điền Long An sẽ chắc chắn có mặt cùng đồng đội tại Hà Tĩnh từ ngày 13.6 để thi đấu ở bảng B vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020.

Thanh Thúy (3) vẫn có mặt với đồng đội BĐLA ở vòng 1 giải VĐQG 2020

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), sau một thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19, vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG năm nay sẽ được tổ chức thi đấu tại Bắc Ninh và Hà Tĩnh từ ngày 13 – 17.6. 2020 với sự tham dự của 10 đội nam và 10 đội nữ.

Tại bảng Hà Tĩnh về nữ có các đội Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang, Than Quảng Ninh và Tiến Nông Thanh Hóa. Về nam có 5 đội dự tranh vòng 1 là Sanest Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Long An và Biên Phòng. Ở Bắc Ninh bảng A tranh tài gồm 5 đội nam Hà Nội, TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và 5 đội nữ Thông tin LVPB, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Lắk, Truyền hình Vĩnh Long.

Đinh Thị Thúy cùng Kinh Bắc Bắc Ninh giành HC đồng mùa rồi

Ông Thái Bửu Lâm (Giám đốc Công ty thể thao Bình Điền Long An) cho biết việc chủ công Thanh Thúy tiếp tục thi đấu mùa thứ hai với Câu lạc bộ Denso (Nhật Bản) vẫn được hai bên bàn bạc với mức độ tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 tại Nhật Bản vẫn còn diễn biến phức tạp nên có thể Thanh Thúy chưa cần tập trung tại Nhật Bản từ tháng 8.2020 như tạm thỏa thuận ban đầu.

Cũng theo thông tin của VFV, vòng bảng giải vô địch bóng chuyền hạng A năm 2020 dự định tổ chức tại Nghệ An và Trà Vinh từ 20 – 30.6.2020. Riêng giải vô địch trẻ toàn quốc chuyển địa điểm thi đấu từ Hà Giang về Vĩnh Phúc từ ngày 5 – 18.7.2020.

(Theo thanhnien.vn)