Thế giới bóng đá hướng về Signal-Iduna Park đón chờ Klassiker Đức

Trận cầu tâm điểm của bóng đá thế giới đêm nay sẽ là cuộc quyết đấu giữa Dortmund và Bayern tại Signal-Iduna Park - trận Klassiker Đức thứ 102 trong lịch sử.

Dortmund và Bayern sẽ quyết đấu tại Signal-Iduna Park.

Sau "Corona-Lockdown," nước Đức đang chờ xem BVB Dortmund sẽ chiến thắng đương kim vô địch Bayern như thế nào trong trận Klassiker Đức tại Signal-Iduna Park, được truyền hình trực tiếp tới hơn 200 quốc gia trên toàn cầu.

Ngoại trừ fan Bayern, có lẽ ai cũng muốn BVB sẽ xô đổ ngai vàng của FC Bayern sau 7 mùa vô địch liên tiếp. Họ có lý do để tin vào điều đó bởi lâu lắm rồi BVB mới có được một đội hình và phong độ mạnh đến như vậy.

Sau 10 trận ở giai đoạn lượt về, Dortmund đã giành có được 27 điểm và đang trong phong độ rất cao. Nhưng chừng đó đủ để họ tiêu diệt Bayern hay chưa?

Ở mùa giải năm ngoái, BVB đã thất bại vì đội hình của họ quá mỏng, thiếu kinh nghiệm đã đánh rơi chức vô địch mặc dù có thời điểm đã hơn Bayern tới 9 điểm.

Năm nay, mọi chuyện có lẽ đã hoàn toàn khác khi Dortmund được bổ xung sức mạnh đáng kể khi có thêm Mats Hummels, Julian Brandt và Thorgan Hazard.

Trong phiên chợ mùa Đông, họ tiếp tục mang về thêm tiền đạo Erling Haaland (19tuổi) và Emre Can (26tuổi). Gần như tất cả các vị trí trong đội hình đều có ít nhất 2 lựa chọn tương đương cho Lucien Favre.

Trong trận derby gặp Schalke04 ở vòng 26 không còn ai để ý tới sự thiếu vắng của hai tiền vệ Can và Axel Witsel.

Dortmund đã sẵn sàng nghênh chiến Bayern

Thậm chí, việc Marco Reus đã vắng mặt 116 ngày vì chấn thương cũng chẳng khiến người hâm mộ Dortmund lo lắng khi mà những tài năng trẻ thay thế anh như Giovanni Reyna (17 tuổi) và Jadon Sancho (19 tuổi) đang khiến cho phần lại của Bundesliga hoa mắt chóng mặt.

Hai cánh Dortmund với Achraf Hakimi (21) và Raphael Guerreiro (26) đang có được phong độ đỉnh cao - cả hai ghi bàn trong trận thắng 2-0 khi gặp VfL Wolfsburg mới đây.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất dẫn đến những thành công của BVB Dortmund vẫn là huấn luyện viên Lucien Favre.

Từ khoảng tháng 11 năm ngoái, ông đã quyết định đổi hàng thủ 4 người bằng 3 người. Điểm nhấn xuất sắc đáng nói ở đây là thủ lĩnh hàng thủ Mats Hummels hoạt động giữa trung vệ vô cùng hiệu quả. Cũng kể từ đó, BVB chỉ còn nhận 0,6 bàn thua mỗi trận thay vì 1,7 bàn như trước kia.

Những tiền đề này đã đủ cho chức vô địch đầu tiên của Lucien Favre ở Bundesliga chưa? Chức vô địch mà kể từ 2012, năm nào họ cũng mơ tới nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn nó trong tay các cầu thủ Bayern mỗi khi mùa bóng kết thúc.

Với Hummels, ban lãnh đạo BVB đã mang về một cầu thủ kinh nghiệm. Việc được thi đấu bên cạnh một cầu thủ đã từng vô địch thế giới và có tới 6 lần vô địch Đức như Hummels giúp cho hai cầu thủ mới về Haaland và Can tự tin tuyên chiến với Bayern khi nói về chức vô địch.

Can tuyên bố với Sportbild: "Tôi về với BVB vì tôi muốn giành danh hiệu. Tôi không đến đây để củng cố vị trí thứ 2 sau Bayern. Bayern năm nào cũng muốn vô địch, tôi đã mang được những đức tính đó từ Munich đến đây."

Can và đồng đội của anh có quyền tuyên bố như vậy ở mùa bóng này khi mà họ bất bại trong tất cả 13 trận liên tiếp trên sân nhà Signal Iduna - nhưng bất bại chưa đủ, đêm nay họ phải dành chiến thắng, nếu như muốn lật đổ Bayern - một đối thủ cũng đang có phong độ rất cao và mới thua 1 trận duy nhất do kém may mắn trên sân khách.

