Bóng chuyền sẽ thi đấu trở lại từ 13-6

Liên đoàn Bóng chuyền và Tổng cục Thể dục - Thể thao vừa công bố lịch thi đấu vòng I Giải bóng chuyền vô địch quốc gia từ ngày 13 đến 17-6 tại Bắc Ninh (bảng A) và Hà Tĩnh (bảng B).

Đội Thông tin Liên Việt PostBank là ứng cử viên vô địch nữ

Kết quả bốc thăm chia bảng cụ thể như sau: Bảng A giải nam gồm TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, XSKT Vĩnh Long, Hà Nội; Bảng A nữ gồm Thông tin Liên Việt PostBank, Truyền hình Vĩnh Long, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Dương. Bảng B nam Sanest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng, Hà Tĩnh; Bảng B nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Than Quảng Ninh, Tiến Nông Thanh Hóa, Đức Giang Hà Nội.

Tại giải đấu năm nay, đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Thể Công là những ứng cử viên hàng đầu tranh Cúp vàng ở bảng nam. Về nữ, đội VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Đức Giang Hà Nội là những đội nhiều khả năng lên ngôi vô địch.