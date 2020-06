Khi bóng đá châu Âu trở lại

Theo sau Bundesliga của Đức đã bắt đầu từ giữa tháng 5, trong tháng 6 này các giải bóng đá châu Âu lớn đều sẽ lần lượt trở lại nhưng theo một cách rất khác khi mà đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành.

Bundesliga đang phải tập luyện và thi đấu trong những sân cỏ không có khán giả. Ảnh: Internet

Khi bóng lăn trở lại

Trở lại sớm nhất trong làng bóng đá châu Âu chính là Giải Bóng đá vô địch quốc gia Đức - Bundesliga. Ngay 16/5, giải bóng đá này đã trở lại để phục vụ khán giả.

Trước khi bị hoãn, Bundesliga đã diễn ra được 25 vòng, dẫn đầu bảng là Bayern Munich với 55 điểm, đứng ngay sau là Dortmund với 4 điểm kém hơn. Cho đến tuần đầu tháng 6 này, Bundesliga đã tiếp tục thêm được 3 vòng nữa và tất cả diễn ra trên sân cỏ không khán giả. Đến vòng 29, Bayern Munich vẫn tiếp tục dẫn đầu với 67 điểm; Dortmund tiếp sau đó ở vị trí thứ hai nhưng đã kém đội dẫn đầu đến 7 điểm. Đứng cuối bảng xếp hạng này là SC Padeborn 07, sau 29 vòng đấu mới chỉ được 19 điểm.

Việc trở lại sớm nhất châu Âu sau đại dịch không chỉ giúp các đội bóng tại Bundesliga cứu nguy về mặt tài chính mà còn giúp giải đấu này có dịp quảng bá thương hiệu của mình mạnh mẽ hơn trong lúc khắp thế giới các giải thể thao lớn vẫn phải đóng cửa. Trở lại sớm, Bundesliga sẽ hoàn tất mùa giải mình trước các giải đấu khác tại châu Âu, và khi đó, các đội bóng hàng đầu của Đức sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho Champions League cùng Europa League khi hai giải châu Âu này trở lại.

Một giải bóng đá lớn khác của châu Âu cũng đã lên lịch thi đấu trở lại trong tuần đầu tháng 6 này, đó là Giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha - Primeira Liga.

Primeira Liga có 18 đội tranh tài, trước khi đóng cửa sân vận động vì đại dịch, giải đấu này đã đi được 24 vòng và chỉ còn 10 vòng nữa kết thúc. Tính đến vòng 24, đội dẫn đầu giải đấu này là Porto với 60 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Benfica một điểm, đứng cuối bảng xếp hạng là Aves mới chỉ 13 điểm sau 24 trận. Khi trở lại, Primeira Liga sẽ thi đấu trên sân vận động không khán giả và các cầu thủ sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trong 48 giờ trước trận đấu.

Sau Primeira Liga, đến lượt Giải Vô địch Tây Ba Nha - La Liga cũng lên lịch trở lại trong tuần thứ hai của tháng 6, cụ thể là vào ngày 12/6. Giải đấu này có 20 đội, trước khi hoãn vì dịch bệnh, La Liga đã thi đấu được 27 vòng, và chỉ còn 11 vòng nữa là kết thúc, Barcelona đang dẫn đầu với 58 điểm, hơn đội đứng nhì Real Madrid 2 điểm, đứng thấp nhất trong vị trí 20 là Espanyol với 20 điểm.

Từng là một đất nước bị tổn thất nặng ở châu Âu vì đại dịch COVID-19, Tây Ban Nha rất thận trọng khi mở cửa trở lại bóng đá, các cầu thủ quay lại tập luyện phải tuân thủ giãn cách xã hội, tất nhiên sân cỏ các trận đấu sắp đến cũng không có khán giả, được truyền hình trực tiếp.

Tuy nhiên, Ban tổ chức La Liga đã đưa ra một kế hoạch hoàn thành 11 vòng đấu còn lại của mùa giải năm nay chỉ trong vòng 5 tuần. Sẽ có một “lễ hội bóng đá” cho khán giả thưởng thức qua truyền hình sau những ngày dài cách ly vì dịch bệnh; các trận đấu dự kiến diễn ra trong suốt tháng 6 và tháng 7, tháng 8, sau đó, được dành cho các đội tham dự Champions League và Europa League.

Một giải bóng đá lớn khác, Giải Vô địch quốc gia Italia - Serie A cũng đã đưa ra mốc thời gian cho quả bóng tròn lăn lại trong tháng 6. Từng là tâm dịch của châu Âu, Italia cũng rất thận trọng khi mở cửa bóng đá trở lại. Nước này đã lên lịch khá sớm nhưng đến gần đây mới quyết định chính thức.

Trước khi Serie A hoãn lại vì dịch bệnh, giải đấu này đã đi đến vòng 26 và đội Juventus đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 63 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Lazio một điểm, giải còn 12 vòng đấu nữa. Ngày 13/6 đến, bóng đá Italia sẽ trở lại với vòng bán kết Coppa Italia, sau đó một tuần Serie A sẽ quay trở lại.

Và một giải đấu rất được cộng đồng người yêu bóng đá Việt mong chờ - Giải Ngoại hạng Anh - Premier League cũng sẽ bắt đầu trở lại vào tuần thứ ba của tháng 6. Ban đầu dự kiến giải đấu này trở lại sớm hơn 1 tuần, nhưng Ban tổ chức giải đã phải cho thêm thời gian 1 tuần do các cầu thủ cần thêm thời gian để chuẩn bị thể lực. Cũng nói thêm một chút là tại Anh, dịch bệnh vẫn tiếp tục đe dọa nên đất nước này cực kỳ thận trọng.

Cho đến trước khi bị hoãn lại, Ngoại hạng Anh đã thi đấu được 29 vòng, Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 82 điểm; đứng nhì bảng là Manchester City có 28 trận thi đấu, được 57 điểm. Đứng chót trong bảng xếp hạng này là Norwich City với 21 điểm sau 29 trận. Ngày 19/6, Premier League bắt đầu lăn bóng trở lại.

Một thứ bóng đá rất khác

Đại dịch COVID-19 đã làm thế giới thay đổi rất nhiều, thể thao nói chung và bóng đá cũng vậy. Sẽ có một thứ bóng đá rất khác để chờ đợi người xem khi trái bóng lăn trở lại trên các sân cỏ châu Âu.

Nhưng thực ra đâu cần nói chi xa, chỉ cần xem Bundesliga của Đức 3 vòng đấu vừa rồi sẽ thấy. Sân cỏ không khán giả, đèn vẫn sáng, màn hình vẫn nhấp nháy, cầu thủ vẫn chạy nhưng các khán đài vắng ngắt. Sẽ không có không khí náo nhiệt thường thấy của một sân bóng với tiếng hò reo, với cờ phất. Cũng nói thêm rằng sân cỏ Đức thường rất náo nhiệt, không kém gì sân cỏ ở Anh. Để bớt trống vắng và tạo không khí cho cầu thủ thi đấu, có sân đưa ra “sáng kiến” in hình cổ động viên rồi lắp lên các dãy ghế ngồi, còn tiếng reo hò cũng được phát ra từ máy để cổ vũ cho các bàn thắng.

Cần nhắc rằng các giải đấu trên đều thi đấu trên sân không có khán giả vì lý do an toàn trong mùa dịch. Tất cả các trận đấu này đều được truyền hình trực tiếp để người xem ở nhà thưởng thức qua màn hình. Không khán giả - điều này có nghĩa ưu thế sân nhà sẽ không còn là một ưu thế lớn cho chủ nhà nữa - đó là một thực tế.

Và vì dịch bệnh vẫn còn nên tất cả các cầu thủ khi ra sân cũng được kiểm tra nghiêm nhặt, tuân thủ các qui định về phòng dịch để đảm bảo an toàn, khi tập luyện, các đội thường phân nhóm không quá 5 người/nhóm, cầu thủ phải tuân thủ qui định giãn cách xã hội; các bài tập không được kéo dài quá 75 phút. Mùa dịch nên các trận đấu cũng cho phép thay đến 5 cầu thủ thay vì 3 như trước đây. Với Ngoại hạng Anh, Ban tổ chức còn cho biết họ sẽ sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS, phân tích video cũng như các cuộc kiểm tra bất ngờ để đảm bảo các cầu thủ và CLB tuân thủ nghiêm ngặt những quy định an toàn do giải đấu đặt ra.

Bóng đá trở lại đã kéo theo rất nhiều môn thể thao khác mở cửa theo sau. Chẳng hạn tại Anh, sau bóng đá, đua ngựa cũng đã quay lại. Tất cả như là một phần của tiến trình “bình thường hóa” cuộc sống trở lại sau những tháng ngày dịch bệnh hoành hoành đầy chết chóc, và thực sự, chỉ khi nào mối đe dọa dịch bệnh biến mất thì bóng đá thế giới mới trở lại với chính nó.

GIA KHÁNH