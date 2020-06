VÒNG 1/8 CÚP QUỐC GIA BAMBOO AIRWAYS 2020

Sau hai ngày thi đấu, tám đội bóng: Viettel, Bà Rịa - Vũng Tàu, Than Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Becamex Bình Dương, Xổ số Kiến thiết Cần Thơ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội là những đội lọt vào tứ kết, sau khi giành chiến thắng tại vòng 1/8 Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020.

Xác định 8 đội bóng lọt tứ kết Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020

Ở các lượt trận diễn ra chiều nay, trong trận đấu giữa Xổ số Kiến thiết Cần Thơ gặp Bình Phước, chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công của Văn An đã giúp đội chủ nhà Cần Thơ giành vé lọt tứ kết. 1-0 cũng là tỷ số của cuộc đối đầu giữa Becamex Bình Dương và Thanh Hóa với bàn thắng của hậu vệ Hồ Tấn Tài.

Cặp đấu giữa Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách. Dù được đánh giá thấp hơn, nhưng đội quân của HLV Phạm Minh Đức đã thi đấu quả cảm và chặt chẽ. Người ghi bàn duy nhất trong cuộc đấu này là ngoại binh Victor Mansaray. Phút thứ 31, từ một tình huống phản công nhanh, Văn Hiệp băng xuống nhanh bên phía cánh phải, trước khi chuyền bóng cho Mansaray đánh đầu tung lưới khung thành đội chủ nhà.

Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 1/8 là cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và Đồng Tháp. Được đánh giá cao hơn so đối thủ, đương kim vô địch Hà Nội kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm ngay trong hiệp 1. Phút thứ 31, từ một tình huống phạt góc, hậu vệ Văn Dũng bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Dù Hà Nội đã tạo ra thêm nhiều cơ hội nhưng hiệp 1 vẫn khép lại với tỷ số 1-0.

Bước sang đầu hiệp 2, suýt chút nữa đã có thêm bàn thắng được ghi cho đội chủ nhà. Từ một pha đá phạt ở cự ly gần, Văn Đại thực hiện cú sút đầy uy lực, nhưng bóng đã dội xà ngang đầy tiếc nuối. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 1-0, nhưng chỉ trong 4 phút bù giờ cuối cùng, nhà đương kim vô địch đã có thêm 2 bàn thắng tuyệt đẹp. Đầu tiên là pha xử lý điệu nghệ của Thành Chung trước khung thành ở phút 90+1, nâng tỷ số lên 2-0. Ba phút sau đó, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Tuấn Anh đã ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà bằng một pha đánh đầu vào lưới trống. Khép lại trận đấu với 3 bàn thắng, CLB Hà Nội đã giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết Cúp quốc gia 2020.

Các cặp đấu khác diễn ra trong chiều 30-5, Viettel thắng An Giang 2-0, Bà Rịa – Vũng Tàu thắng Sông Lam Nghệ An 5-4 trong loạt sút luân lưu trên sân Vinh. Đó cũng là tỷ số của cặp đấu giữa Than Quảng Ninh và Dược Nam Hà Nam Định, trong khi đó, TP Hồ Chí Minh cũng vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-2 trên chấm phạt đền.

Các trận đấu ở vòng tứ kết diễn ra vào tháng 8-2020:

- Bà Rịa-Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh

- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Than Quảng Ninh

- Viettel – Becamex Bình Dương

- Hà Nội – XSKT Cần Thơ

(Theo nhandan.com.vn)