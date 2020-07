Khai mạc Giải Bóng chuyền lực lượng Công an Nhân dân huyện Cát Tiên

(LĐ online) - Sáng 31/7, Công an huyện Cát Tiên và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp tổ chức Giải Bóng chuyền lực lượng Công an Nhân dân năm 2020.

Trận thi đấu đầu tiên sau lễ khai mạc

Giải thu hút gần 150 vận động viên đến từ 12 đội bóng thuộc Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tham gia tranh tài... Về thể thức thi đấu, các đội chia làm 4 bảng đấu vòng tròn tính điểm, sau mỗi bảng chọn 2 đội có số điểm cao nhất vào thi đấu vòng tứ kết...

Giải Bóng chuyền lực lượng Công an Nhân dân huyện Cát Tiên năm 2020 là một hoạt động thể dục thể thao có ý nghĩa tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (ngày 19/8/1945 – 19/8/2020); đồng thời, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong lực lượng công an với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Giải đã thu hút đông đảo khán giả và những người yêu thích bộ môn bóng chuyền trên địa bàn huyện Cát Tiên đến xem và cổ vũ ngay từ trận thi đấu đầu tiên.

Giải sẽ kéo dài đến ngày 6/8.

MAI LAN