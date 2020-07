Trao giải môn chạy vũ trang – việt dã thuộc Đại hội khỏe ''Vì an ninh tổ quốc''

(LĐ online) - Sáng 10/7, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra cuộc thi đấu đấu môn chạy vũ trang – việt dã thuộc Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc” lần thứ VIII do Bộ Công an tổ chức.

Thi đấu chạy vũ trang nam

Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi với sự cổ vũ đông đảo của người dân và du khách. Các vận động viên chia thành 2 nhóm, trên và dưới 28 tuổi chạy 1 vòng quanh hồ Xuân Hương. Kết quả, giải nhất toàn đoàn môn vũ trang – việt dã được trao cho Công an Quảng Bình; giải nhì toàn đoàn thuộc về Cục K02 và giải ba toàn đoàn thuộc về Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ở bộ môn chạy vũ trang nam nhóm I, giải đồng đội (dưới 28 tuổi): Giải nhất thuộc về Công an Bình Phước; đồng giải nhì thuộc về Cục K01 và Công an tỉnh Bắc Giang; đồng giải ba thuộc về Công an Lạng Sơn và Công an Thừa Thiên Huế.

Giải chạy vũ trang nam nhóm I, cá nhân: Giải nhất thuộc về Tố Văn Bình (K01); đồng giải nhì thuộc về Nguyễn Duy Khánh (Công an Cao Bằng) và Vi Văn Bôn (Công an Lạng Sơn); 3 giải ba được trao cho Hồ Sỹ Kiên (Công an Bình Phước), Tạ Văn Chanh (Công an Bình Phước) và Phan Đức Cảnh (Công an Thừa Thiên Huế).

Ở bộ môn chạy vũ trang nam nhóm II, giải đồng đội (trên 28 tuổi): Giải nhất thuộc về Cục K02; đồng giải nhì thuộc về Công an Quảng Bình và Công an Kiên Giang; 3 giải ba được trao cho Công an Đồng Nai, Cục C10 và T05.

Ở bộ môn chạy vũ trang nam nhóm II, cá nhân: Giải nhất thuộc về Nguyễn Thanh Bình (Cục C10); đồng hạng nhì thuộc về Đỗ Đình Dũng (Công an Thanh Hoá) và Nguyễn Văn Hùng (Công an Kiên Giang); 3 giải ba thuộc về Nguyễn Tiến Tùng (Công an Đồng Nai), Lê Công Khôi (Công an Quảng Ngãi) và Nguyễn Thành Nam (Cục K02).

Ở bộ môn việt dã nữ nhóm I (dưới 28 tuổi), giải đồng đội: Nhất thuộc Công an Hà Nội; giải nhì thuộc về Công an Quảng Bình và T05; giải ba thuộc về Công an Hà Tĩnh, Công an Lâm Đồng và Công an Bạc Liêu.

Giải việt dã nữ nhóm I, giải cá nhân: Nhất thuộc về Ngô Thị Tuyết Chinh (Công an Hà Nội); đồng giải nhì thuộc về Nguyễn Hà Giang (Cục T05) và Nguyễn Thị Bảo Ngọc ( Công an Hà Tĩnh); 3 giải ba được trao cho Thái Thị Mỹ (Công an Đắk Lắk), Lô Thị Đào (Công an Lạng Sơn) và Trần Thị Ngọc Thương (Công an Quảng Bình).

Bộ môn việt dã nữ nhóm II, giải đồng đội: Nhất thuộc về Công an Quảng Bình; đồng giải nhì thuộc về Công an Lâm Đồng và Công an Cao Bằng; 3 giải ba thuộc về Công an Bắc Kạn, Công an Hà Nội và Công an Thái Nguyên.

Bộ môn việt dã nữ nhóm II, giải cá nhân: Nhất thuộc về Đoàn Thị Hiền (Cục T10); giải nhì thuộc về Lê Thị Phương và Lê Thị Kim Ngân đều của Công an Quảng Bình; 3 giải ba thuộc về Lê Thị Mai Phương (Công an Hà Tĩnh), Hồ Thị Mơ (Công an Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Thu (Công an Lâm Đồng).

Chạy việt dã nữ Về đích Ban tổ chức trao giải

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN