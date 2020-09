Sông Lam Nghệ An xuất sắc giành chức vô địch U17 Quốc gia

Chiều tối 27/9, tại sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) diễn ra trận thi đấu chung kết Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020 giữa 2 đội tuyển Học viện Nutifood và Sông Lam Nghệ An.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cả 2 đội nhập cuộc khá tốt, dồn tấn công quyết liệt sang phía cầu môn của đối phương.

Ngay phút thứ 8 của hiệp thi đấu thứ nhất, Hồ Văn Cường nhận đường chuyền bóng của đồng đội và bình tĩnh dứt điểm thành công, giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước với tỷ số 1 - 0.

Ngay sau bàn thắng của Hồ Văn Cường, Sông Lam Nghệ An như được tiếp thêm tự tin, các cầu thủ liên tiếp có những pha bóng nguy hiểm, chủ động tấn công vào những lỗ hổng trên hàng thủ, uy hiếp khung thành của Học viện Nutifood.

Mặc dù đây là lần đầu Học viện Nutifood tham dự giải U17 Quốc gia, tuy nhiên chiến thuật, kĩ thuật cũng như bản lĩnh thi đấu không hề thua kém các đối thủ. Tuy bị dẫn trước, nhưng những tuyển thủ của Học viện Nutifood đã nhanh chóng xốc lại tinh thần và thi đấu chặt chẽ, tạo không ít nguy hiểm tới khung thành của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với "tân binh" Nutifood, kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An tạm thời vẫn dẫn trước với tỷ số 1 - 0.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, với khát khao ghi bàn, Học viên Nutifood liên tiếp dồn lên tấn công. Tận dụng những cơ hội từ những tình huống đá phạt, nhiều cú dứt điểm được tạo ra, tuy nhiên, dường như may mắn vẫn chưa tới với Học viên Nutifood khi mà xà ngang đã từ chối bàn thắng của họ.

Phút 53 của trận đấu, Xuân Đại bứt tốc đưa bóng tới chân của Xuân Tiến, và không bỏ lỡ cơ hội như "dọn cỗ" này, Xuân Tiến dứt điểm thành công về phía khung thành của Học viện Nutifood và nâng tỷ số lên 2 - 0 nghiêng về phía Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thua 0 - 2, tinh thần các cầu thủ của Học viện Nutifood phần nào đã "lao dốc" khá nhiều, họ chơi bóng rời rạc, không còn sự chắc chắn, và chỉ 3 phút sau bàn thắng thứ 2, tận dụng ưu thế về tốc độ, Công Huy thoát qua hàng thủ của Học viện Nutifood và chuyền bóng như đưa vào chân của Hồ Văn Cường, và đương nhiên, không bỏ lỡ cơ hội, Hồ Văn Cường lập "cú đúp" giúp Sông Lam Nghệ An có bàn thắng thứ 3.

Sau 3 bàn thắng, Sông Lam Nghệ An chủ động chơi bóng chậm lại nhằm bảo toàn tỷ số. Ở phía bên kia, Học viện Nutifood chơi bóng như thể không còn gì để mất, tận dụng tình huống mất tập trung của Sông Lam Nghệ An, các cầu thủ Học viện Nutifood có màn phối hợp đẹp mắt và bóng đến chân Quốc Việt, không bỏ lỡ cơ hội, Quốc Việt dứt điểm thành bàn ở phút thứ 62, giúp Nutifood rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Khi chỉ còn vài phút cuối cùng, Võ Tiến Thắng (Sông Lam Nghệ An) bất cẩn đá phản lưới nhà, giúp khoảng cách giữa Học viện Nutifood và Sông Lam Nghệ An chỉ còn là 1 bàn. Mặc dù nỗ lực hết sức, nhưng Học viện Nutifood không thể lật ngược thế cờ. Với kết quả chung cuộc Sông Lam Nghệ An 3 - 2 Học viện Nutifood, Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U 17 Quốc gia - Next Media 2020, ngôi vị Á quân thuộc về Học viện Nutifood.

Trước đó, sau 2 lượt trận Bán kết ngày 25/9, U17 Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển U17 PVF đồng nhận giải Ba của Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020.

