Kết thúc Giải bóng chuyền nữ, giải bóng bàn mở rộng Công an tỉnh

(LĐ online) - Sau hai ngày thi đấu diễn ra sôi nổi, chiều 13/10, Giải bóng chuyền nữ truyền thống và Giải bóng bàn mở rộng Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc tốt đẹp. Đây là chuỗi các hoạt động thiết thực của lực lượng công an tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020).

Bí Thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng - Trần Thị Trúc Quỳnh trao giải cho các nữ VĐV bóng chuyền đạt thành tích cá nhân

Kết quả, giải Nhất bóng chuyền thuộc về liên quân đội Xây dựng lực lượng và Văn phòng Công an tỉnh, giải Nhì Hội phụ nữ khối An ninh; đồng hạng Ba thuộc về Công an huyện Di Linh và liên quân phụ nữ phòng PC06, PC07, PC08; Ban Tổ chức (BTC) cũng trao giải phong cách cho Hội phụ nữ Trại giam Đại Bình.

Và Các VĐV nam đạt giải môn bóng bàn

Ngoài ra BTC đã trao một số các giải phụ như vận động viên lớn tuổi, vận động viên chuyền hai xuất sắc, vận động viên tấn công xuất sắc, vận động viên phòng thủ xuất sắc, vận động viên xuất sắc toàn diện...

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Lê Hồng Phong trao giải cho đội đạt giải nhất môn bóng chuyền

Ở bộ môn bóng bàn, BTC đã trao cờ, huy chương cho các vận động viên đạt giải Nhất, Nhì, và đồng hạng Ba cho các lứa tuổi từ 18 đến 35; từ 36 đến 45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên cho đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ ở các hạng mục.

Và các VĐV đạt giải đôi nam nữ ở môn bóng bàn

