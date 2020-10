Roland Garros trong mùa thu

Trong lịch sử của mình chưa bao giờ Roland Garros phải chơi vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 như đang diễn ra trong mùa thu ẩm ướt. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến mọi điều trong thế giới phải thay đổi trong đó có cả Grand Slam!

Rafael Nadal - “vua sân đất nện”, sẽ bảo vệ danh hiệu vô địch của mình tại Roland Garros năm nay

Những sân đấu

Không như nhiều môn thể thao với qui cách sân đấu thường như nhau trên khắp thế giới, quần vợt cho đến nay đang duy trì đến 3 loại sân đấu khác nhau, sân cứng, sân cỏ và sân đất nện.

Mỗi mặt sân đấu trên có một đặc điểm khác nhau. Chẳng hạn sân cứng, làm bóng nảy đều, cao và ổn định, ngược lại sân cỏ thì bóng nảy thấp và không đều tùy thuộc vào diện tích mặt cỏ khi bóng tiếp xúc. Còn sân đất nện làm bóng nảy chậm và bật cao. Mỗi mặt sân cần một kỹ thuật thi đấu khác nhau.

Sân cứng hiện nay khá phổ biến trên khắp thế giới, vì mức độ tiện lợi trong thi công, bảo quản mặt sân, hầu hết các giải đấu lớn hiện nay đều sử dụng mặt sân cứng; trong đó, có 2 giải Grand Slam thế giới là Australian Open và US Open.

Trong khi đó, sân quần vợt mặt cỏ hiện nay tương đối hiếm vì rất tốn kém để bảo quản. Đa số sân này hiện nay còn duy trì ở Anh vì người Anh vốn muốn gìn giữ một truyền thống lâu đời của mình. Kể từ năm 1877 đến nay, Wimbledon luôn chơi trên mặt sân cỏ.

Còn sân đất nện cũng khá phổ biến, có nhiều ở châu Âu và Nam Mỹ. Sân này duy trì không tốn kém như sân cỏ nhưng cũng cần kỹ thuật bảo quản đặc biệt. Một số giải đấu lớn hiện nay tại châu Âu sử dụng mặt sân đất nện như giải Monte-Carlo Masters tại Công quốc Monaco, giải Mutua Madrid Open ở Tây Ban Nha, giải Internazionali BNL d’Italia tại Italia. Đặc biệt, giải Pháp mở rộng (hay Roland Garros như tên gọi hiện nay) kể từ năm 1891 đều thi đấu trên sân đất nện.

Còn có một loại mặt sân khác nữa là sân trải thảm. Loại sân này dùng thảm, có thể sử dụng các loại sân đấu bóng rổ hay các môn thể thao khác, trải thảm lên để biến thành sân quần vợt. Mặt sân này khá ổn định, thường dành cho đấu tập, chơi trong nhà hay các giải đấu nhỏ khi cần. Tuy nhiên, các giải đấu lớn hiện nay trên thế giới hầu như chủ yếu sử dụng 3 loại mặt sân: sân cứng, sân cỏ và sân đất nện.

Cũng cần nói rằng, có nhiều nước trước đây cũng sử dụng các loại mặt sân khác nhau cho giải đấu lớn của mình, sau đó mới thay đổi. Như nước Úc chẳng hạn, từng là thuộc địa của Anh nên cũng sử dụng mặt sân cỏ cho giải vô địch quốc gia (sau này là Australian Open) từ năm 1905 đến năm 1987 mới chuyển sang mặt sân cứng. Tại Mỹ, US Open cũng đã từng sử dụng sân đất nện từ năm 1975 đến 1977 rồi chuyển sang mặt sân cứng.

Làng quần vợt thế giới hiện nay hằng năm luôn duy trì các giải đấu trên 3 loại mặt sân chính này thành các mùa giải, có mùa giải sân cứng, mùa giải sân cỏ, mùa giải sân đất nện, kết thúc các mùa giải này sẽ có Grand Slam. Như Australian Open chẳng hạn, trong dịp đầu năm các tay vợt khắp nơi trên thế giới đổ về Úc chơi các giải đấu ở các bang của đất nước này để rèn tay và làm quen với khí hậu nóng bức của lục địa này trước khi vào giải Úc mở rộng. Tương tự các giải sân đất nện cũng như giải sân cỏ trên khắp thế giới sẽ diễn ra trước khi Roland Garros và Wimbledon bắt đầu.

Về lý thuyết thì bất kỳ tay vợt nào cũng có thể chơi và thắng giải trên mọi mặt sân. Tuy nhiên, trong thực tế, mỗi đấu thủ trong khả năng của mình thường chỉ giỏi nhất cho một loại mặt sân nào đó. Với sân cứng thì cơ hội có thể chia đều cho mọi người nhưng với mặt sân cỏ chẳng hạn thì trong những năm gần đây, tay vợt Thụy Sỹ Roger Federer luôn nổi trội. Trong 20 danh hiệu Grand Slam của mình, tay vợt Federer đã có đến 8 danh hiệu vô địch Wimbledon. Tuy nhiên, với sân đất nện, Federer không có duyên, chỉ vô địch Roland Garros đúng được 1 lần. Nhưng với Rafael Nadal người Tây Ban Nha lại là câu chuyện khác. Trong 19 chiếc cúp Grand Slam của mình, tay vợt này đã có đến 12 chức vô địch trên sân đất nện Roland Garros. Sự thống trị của tay vợt này trên sân đất nện khá ấn tượng nên Nadal được mệnh danh là “ông vua sân đất nện”.

Nghịch mùa

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này phải dời từ cuối tháng 5 đầu tháng 6 trong năm sang cuối tháng 9 và đầu tháng 10 như năm nay. Từ giữa mùa xuân gần chuyển sang hè với nắng ấm nay phải thi đấu trong mùa thu ẩm ướt cùng cái lạnh đang đến là một vấn đề lớn cho nhiều tay vợt khi tham gia giải này trong năm nay.

Hiện, nhiệt độ trung bình ban ngày tại Paris - Pháp vào khoảng 16 - 18 độ C ban ngày, khá lý tưởng cho thi đấu. Nhưng chiều tối nhiệt độ ở đây giảm xuống chỉ còn 8 - 12 độ C, gây khó khăn cho những tay vợt từ xứ ấm áp sang đây chưa quen. Cùng đó, những cơn mưa bụi bất chợt trong mùa thu cũng là một trở ngại khi nước mưa và đất nện làm bóng đôi lúc nặng hơn bình thường.

Nhưng Roland Garros dù nghịch mùa như năm nay vẫn có khá đầy đủ các tên tuổi trên thế giới có mặt. Trong bảng đấu nam vẫn có các hạt giống hàng đầu là Novak Djokovic - Serbia; Rafael Nadal - Tây Ban Nha; Dominic Thiem - Áo; trong đó, Dominic Thiem vừa vô địch đơn nam US Open. Chỉ riêng tay vợt tên tuổi Roger Federer không tham dự do phẫu thuật đầu gối.

Trong bảng nữ, đáng tiếc nhất là đương kim vô địch Ashleigh Barty - người Úc không tham dự, một cây vợt hạt giống khác là Naomi Osaka - Nhật vốn vừa vô địch US Open cũng không có mặt. Và một tay vợt nữ chơi rất hay gần đây là Bianca Andreescu - người Canada cũng rút lui. Vì vậy, hạt giống số 1 của giải hiện nay là tay vợt kỳ cựu Simona Halep - Romania; các hạt giống kế tiếp là Karolina Pliskova - người Czech và Elina Svitolina - người Ucrain.

Chỉ có một điều đáng tiếc là đến nay nhiều tay vợt tên tuổi trong tốp 30 của giải cả bảng nam và bảng nữ đã sớm bị loại trong các vòng đầu, cũng có thể do nhiều lý do; trong đó, nguyên do chính là nhiều tay vợt do dịch bệnh nên không thi đấu đã lâu, khi quay lại chưa đủ phong độ để vượt qua những trận đấu đỉnh cao tại đây.

Nhưng điều đáng tiếc nhất khi bật truyền hình lên xem (giải được truyền hình trực tiếp trên các kênh thể thao truyền hình cáp) chính là việc khán giả trên sân rất thưa thớt. Theo dự kiến ban đầu, mỗi ngày sẽ có khoảng 11.500 người được vào 3 sân chính của giải, gần đến ngày diễn ra, do COVID-19 bùng phát trở lại tại châu Âu nên theo yêu cầu của chính quyền, Ban tổ chức đã giảm số khán giả vào sân xuống còn 5.000, nhưng nay con số này lại giảm tiếp chỉ còn 1.000 khán giả được vào sân mỗi ngày.

1.000 khán giả này được rải đều tại 3 sân chính, nhưng do khán đài rộng nên trông rất lèo tèo cho một Grand Slam như thế. Nhưng biết làm sao được, có còn hơn không, dù ít vẫn còn có người cổ vũ trên sân, còn hơn như US Open vừa rồi chẳng có bóng dáng khán giả nào thì sao?

GIA KHÁNH