Australian Open 2021: Chào tháng Hai với những hy vọng

Australian Open vào tháng Hai? Không hề nghe nhầm chút nào, bởi giải quần vợt đầu tiên trong năm 2021 sẽ lùi ngày khởi tranh ba tuần so với thông lệ, vì tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới.

Nhìn lại mùa giải 2020, Australian Open có lẽ là giải Grand Slam may mắn nhất, khi diễn ra và hoàn thành trọn vẹn trước khi virus corona gõ cửa khắp toàn cầu

Australian Open chào tháng Hai

Lịch thi đấu của giải đấu này đã chính thức được đăng tải trên trang web của ATP Tour hôm thứ Tư vừa qua. Australian Open cũng không thể miễn nhiễm với COVID-19, khi truyền thống bắt đầu khởi tranh vào khoảng thời gian nửa sau của tháng đầu tiên trong năm đã bị phá vỡ.

Theo tiết lộ của một quan chức giấu tên, những cuộc thảo luận căng thẳng đã diễn ra giữa Liên đoàn quần vợt Australia và các quan chức chính phủ Australia trước khi kế hoạch tổ chức giải đấu được phê chuẩn. Việc Australian Open dời lịch thi đấu so với thông lệ là một nỗ lực của ban tổ chức giải đấu vừa để cân bằng giữa nhu cầu các tay vợt, quy định của chính phủ Australia về các chuyến bay quốc tế và những bất ổn tiềm năng có thể xảy ra với lịch thi đấu quần vợt trong năm 2021.

Việc Australian Open phải lùi ngày khởi tranh tới ba tuần là bằng chứng mới nhất cho tác động của đại dịch đến làng banh nỉ thế giới. Mọi thứ bắt đầu từ thời điểm các giải đấu quần vợt phải ngừng lại trong vòng 5 tháng, tính từ đầu tháng Ba năm nay, trước khi một số giải đấu được sắp xếp lịch để kịp hoàn tất vào cuối năm.

Sự trở lại của các giải đấu quần vợt là một thách thức không hề nhỏ bởi đến thời điểm hiện tại quần vợt vẫn chưa có một liên đoàn quản lý ở cấp độ thế giới đúng nghĩa như bóng đá. Các giải đấu vì thế vẫn chia đều trách nhiệm cho các tổ chức quần vợt ở cấp độ thế giới, quốc gia và địa phương tổ chức. Những bất trắc liên quan đến các giải quần vợt sẽ còn tiếp tục dài ít nhất đến quý đầu tiên của năm tới, chừng nào vắc xin COVID-19 vẫn chưa thể tiếp cận rộng rãi, ít nhất là tới những địa điểm diễn ra các giải quần vợt quan trọng trong năm.

Australian Open năm tới sẽ dịch chuyển lịch thi đấu sang đầu tháng Hai, thay vì diễn ra vào tháng đầu tiên của năm mới như thông lệ.

Nhìn lại mùa giải 2020, Australian Open có lẽ là giải Grand Slam may mắn nhất, khi diễn ra và hoàn thành trọn vẹn trước khi virus corona gõ cửa khắp toàn cầu. Ba giải Grand Slam còn lại đều ít nhiều bị tác động của đại dịch. Giải Wimbledon lần đầu tiên buộc phải hủy bỏ kể từ sau Thế chiến thứ hai. Giải US Open vẫn khởi tranh vào cuối tháng Tám ở New York như thông lệ, nhưng buộc phải diễn ra trên những khán đài trống vắng. Phần lớn các tay vợt tham dự giải buộc phải tập trung ở những khách sạn tại Long Islands. Grand Slam còn lại, giải Roland Garros, buộc phải dời lịch thi đấu từ tháng Năm như thông lệ sang cuối tháng Chín. May mắn hơn US Open, Roland Garros chỉ cho phép một lượng khán giả hạn chế được vào xem.

Những quy định cần thiết

Không ít người từng hy vọng Australian Open năm tới sẽ là giải đấu đánh dấu sự trở lại trạng thái bình thường của một giải Grand Slam. Bất chấp việc Australia đang kiểm soát tốt dịch bệnh khi con số ca nhiễm COVID-19 mới trung bình chỉ dưới 10 ca trong tuần qua, chính phủ nước này vẫn muốn duy trì chính sách kiểm soát nghiêm ngặt dành cho du khách nước ngoài. Không dễ để các tay vợt tham dự Australian Open nhận được ngoại lệ, khi phần lớn trong số họ đến từ Mỹ và châu Âu, nơi vẫn được coi là tâm điểm của đại dịch tính đến thời điểm hiện tại.

Sự chuyển dịch về lịch thi đấu của Australian Open vào năm tới là điều không thể khác. Ban đầu, kế hoạch tổ chức giải đấu năm 2021 có đề cập đến việc cho phép các tay vợt được xuất hiện ở Australia ngay từ giữa tháng này, nhằm đảm bảo họ thực hiện hai tuần cách ly bắt buộc mà vẫn đảm bảo có thêm hai tuần tập luyện và tham dự các giải đấu khởi động trước thềm Australian Open. Thế rồi những động thái kiên định từ phía chính phủ Australia về sự thắt chặt quy định khách quốc tế đến tháng 12 khiến các tay vợt có nguy cơ phải chơi Australian Open chỉ bốn ngày sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Việc phải thi đấu trong điều kiện như thế là một rủi ro quá lớn đến sức khỏe của các tay vợt, kéo theo nguy cơ rút lui không hề nhỏ. Lùi ngày khởi tranh Australian Open sang ngày 8/2 giúp các tay vợt có thể lên kế hoạch cho giải đấu đầu tiên trong năm theo những gạch đầu dòng sau: Khởi hành trên những chuyến chuyên dụng sang Melbourne vào giữa tháng Một, tiến hành cách ly bắt buộc trong những khách sạn được chỉ định ở thành phố Melbourne, cách xa khu dân cư. Trong khoảng thời gian cách ly, các tay vợt vẫn được tập luyện ở Melbourne Park và một trung tâm tập luyện khác, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch nghiêm ngặt cũng như tiến hành hàng loạt xét nghiệm bắt buộc trong hai tuần đầu tiên đặt chân đến Australia.

Ít nhất, Australian Open vẫn đem đến những chờ đợi về một sự hồi sinh của quần vợt thế giới, vốn rơi vào tình trạng đóng băng trong gần một nửa thời gian của năm 2020 trước khi được cứu vãn vào nửa cuối năm.

(Baotintuc.vn)