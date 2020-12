Gỡ dần thế khó của ban tổ chức SEA Games 31

Để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 năm 2021, các tiểu ban tổ chức đang tăng tốc, chuẩn bị mọi phương án cho sự kiện lớn.

Chuẩn bị về lực lượng vận động viên đảm bảo về chuyên môn và giành thành tích cao đang là nhiệm vụ quan trọng của ngành Thể thao Việt Nam

Không nhất thiết phải mời trọng tài, giám sát quốc tế

Tại cuộc họp của Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn - Trưởng Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật cho biết, trong bối cảnh hiện nay, mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề và ngân sách nhà nước phải chi cho các vấn đề an sinh xã hội nên kinh phí cho SEA Games 31 chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để chuẩn bị cho SEA Games, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự phải đảm bảo về chuyên môn và thi đấu giành thành tích cao. Để đảm bảo thi đấu giành thành tích, ngành thể thao cũng tính toán lại lịch thi đấu của từng bộ môn trong năm 2021 để tập trung cho SEA Games.

Chương trình thi đấu của SEA Games 31 gồm 40 môn với 520 nội dung, bao gồm: điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, rowing, canoeing/kayak, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, wushu, vật, boxing, kickboxing, đấu kiếm, cầu mây, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, billiards & snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ, pencak silat, muay, thể hình, lặn, khiêu vũ thể thao, jujitsu, esport, bowling, triathlon.

Theo đó, các kế hoạch thi đấu, tổ chức các giải đấu trong kế hoạch năm 2021 phải tính toán cho hợp lý, cần tập trung vào những môn Olympic, ASIAD và đặc biệt cần quan tâm đến chế độ, chính sách cho vận động viên theo quy định nhằm đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho SEA Games 31.

Bên cạnh đó, các bộ môn cần phải rà soát kỹ lưỡng vấn đề kinh phí, các nội dung liên quan đến công tác tổ chức các môn thi đấu; chuẩn bị điều lệ cho từng môn.

Tuy vậy, theo Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn lưu ý, trong bối cảnh khó khăn về kinh phí, các bộ môn cần phải phát huy nội lực, công tác chuẩn bị đội ngũ giám sát, trọng tài quốc tế cần phải tính đến số lượng đủ, không nhất thiết phải mời trọng tài, giám sát quốc tế. Cùng với đó, việc mua sắm trang thiết bị phải đảm bảo đủ, chuẩn nhưng cũng cần phải tính toán sao cho đủ.

Đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho SEA Games 31 và Para Games 11

Thông tin từ Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Đại hội Thể thao khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11), hai sự kiện thể thao lớn của khu vực sẽ có quy mô lớn với rất nhiều các đoàn quan chức thể thao, vận động viên tham dự, ước tính lên tới 30.000 người tới từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự SEA Games 31 và Para Games 11, hai sự kiện thể thao có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao và du lịch to lớn, góp phần tăng cường, củng cố tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước ASEAN.

Để đảm bảo yêu cầu đề ra, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, huy động đồng bộ các lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của SEA Games 31 và Para Games 11, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của sự kiện.

Thường trực Tiểu ban (Văn phòng Bộ Công an) cần làm tốt vai trò thường trực, tham mưu tác chiến, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương liên quan, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31 và Para Games 11.

(Theo Baotintuc.vn)