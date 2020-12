Những điểm nhấn của thể thao thế giới trong năm 2020

Năm 2020 là năm chứng kiến những biến động chưa từng có trong làng thể thao thế giới.

Người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, tại Buenos Aires, Argentina ngày 25/11/2020

Dưới đây là những sự kiện quan trọng nhất của thể thao thế giới trong năm 2020 được Tân Hoa xã tổng kết lại theo trình tự thời gian:

- Thế vận hội Olympic trẻ mùa Đông lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ - nơi được mệnh danh là "Thủ đô Olympic" của thế giới, từ ngày 9 - 22/1. Đây được xem là sự kiện thể thao mùa Đông quốc tế quan trọng nhất trước thềm Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh vào năm 2022.

- Trong năm 2020, làng thể thao thế giới đã đón nhận nhiều tin buồn khi những tên tuổi lớn đi về cõi vĩnh hằng. Ngày 26/1, huyền thoại bóng rổ Mỹ Kobe Bryant (41 tuổi) và con gái 13 tuổi đã tử nạn trong một vụ rơi trực thăng tại Calabasas, miền Nam bang California (Mỹ). Bryant được biết đến là một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất trong lịch sử của môn thể thao này với 18 lần xuất hiện tại đội hình NBA All-Star, 5 chức vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), 2 huy chương vàng Olympic và hơn 33.000 điểm toàn sự nghiệp.

Ngày 25/11, huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona cũng đã qua đời ở tuổi 60, sau một cơn đau tim tại nhà riêng. Maradona đã tham gia 4 kỳ World Cup cùng đội tuyển quốc gia Argentina, trong đó World Cup 1986 khiến người yêu bóng đá nhắc đến ông nhiều nhất. Ông đã ra sân toàn bộ thời gian của mọi trận đấu, ghi 5 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo để đưa Argentina đến ngôi vô địch.

- Tuy lịch thi đấu trong năm 2020 có nhiều sự gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các vận động viên điền kinh vẫn tiếp tục điền tên mình với các kỷ lục thế giới.

Ngày 8/2, ngôi sao điền kinh người Thụy Điển gốc Mỹ - Armand Duplantis - đã bay qua mức xà 6,18 mét tại Glasgow Indoor Grand Prix (Scotland, Vương quốc Anh), qua đó phá kỷ lục thế giới nhảy sào 6,17 mét trong nhà do chính bản thân anh xác lập tại giải World Athletics Indoor Tour (Ba Lan) trước đó. Chỉ một tuần sau đó, vận động viên có biệt danh "Người bay” tiếp tục phá kỷ lục thế giới ngoài trời của huyền thoại nhảy sào người Ukraine - Sergei Bubka, với cột mốc 6,15 mét.

Vào ngày 21/2, vận động viên nhảy ba bước người Venezuela - cô Yulimar Rojas đã lập kỷ lục thế giới trong nhà với thông số 15,43 mét tại giải World Athletics Indoor Tour ở Madrid (Tây Ban Nha). Thành tích này giúp cô phá kỷ lục thế giới trước đó là 15,36 mét do vận động viên người Nga Tatyana Lebedeva thiết lập năm 2004.

Ngày 14/8, vận động viên Joshua Cheptegei của Uganda đạt thành tích 12 phút 35,36 giây trong nội dung chạy 5.000m nam tại giải Diamond League ở Monaco. Thành tích của anh nhanh hơn kỷ lục thế giới của thần đồng 16 tuổi Kenenisa Bekele (người Ethiopia) 1,99 giây. Ngoài ra, Cheptegei cũng đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 10.000 mét trong một sự kiện được mệnh danh là "Ngày Kỷ lục thế giới" ở Valencia (Tây Ban Nha) vào ngày 7/10. Tại sự kiện này, vận động viên Letesenbet Gidey của Ethiopia cũng đã lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung chạy 5.000 mét nữ.

- Nhiều tên tuổi lớn đã quyết định giải nghệ trong năm 2020. Tay vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam Maria Sharapova (người Nga) đã tuyên bố "gác vợt" ở tuổi 32 vào ngày 26/2, tiếp đó là ngôi sao NBA Vince Carter (ngày 25/6), "tượng đài" cầu lông Trung Quốc Lin Dan (ngày 4/7) và thủ môn người Tây Ban Nha Iker Casillas (4/8).

- Vào ngày 24/3, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ban tổ chức Tokyo 2020 cùng thông báo rằng do đại dịch COVID-19, Thế vận hội (Olympic) Tokyo đã được dời sang một thời điểm khác - sau năm 2020 nhưng không muộn hơn mùa Hè năm 2021. Đây là lần đầu tiên một Thế vận hội hiện đại bị hoãn lại kể từ khi giải đấu này được ra đời năm 1896, mặc dù sự kiện này đã từng bị hủy tổ chức vào các năm 1916, 1940 và 1944 do Chiến tranh Thế giới thứ nhất và Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một loạt sự kiện thể thao quốc tế khác, trong đó bao gồm cả Giải vô địch bóng đá châu Âu 2020 (EURO 2020), cũng đã bị hoãn hoặc hủy bỏ do đại dịch COVID-19.

- Ngày 25/6, câu lạc bộ Liverpool (Anh) đã giành được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh (Premier League) sớm 7 vòng đấu, chấm dứt "cơn khát" ngôi đầu giải đấu này kéo dài suốt 30 năm qua. Vào ngày 23/8, câu lạc bộ Bayern Munich (Đức) đã đăng quang ngôi vô địch UEFA Champions League 2019/2020 sau khi đánh bại Paris Saint-Germain (Pháp) trong trận chung kết, kết thúc giải đấu các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu với chuỗi thành tích hoàn hảo trong 11 trận đấu. Ngoài ra, Bayern Munich cũng giành được danh hiệu vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức, đoạt được "cú ăn 3" lần thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ.

- Ngày 11/10, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã nâng cao chiếc cúp của lần vô địch Roland Garros thứ 13, qua đó san bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam đơn nam của "kỳ phùng địch thủ" Roger Federer (người Thụy Sĩ). Tiếp đó, ngày 4/11, Nadal đã trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử có được 1.000 trận thắng ở giải ATP Paris Masters, sau các tên tuổi lớn khác là Jimmy Connors, Federer và Ivan Lendl.

- Ngày 7/12, nhảy cầu, trượt ván, leo núi thể thao và lướt sóng được xác nhận là những môn thể thao bổ sung trong chương trình thi đấu tại Thế vận hội Paris 2024. Tuy nhiên, cử tạ có 4 nội dung bị loại khỏi Thế vận hội Paris 2024. Hạn ngạch vận động viên của bộ môn này cũng bị cắt giảm từ 196, xuống còn 120 vận động viên tại Tokyo 2020.

- Ngày 24/12, Tòa án Liên bang Thụy Sĩ đã bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra trước đó về việc cấm thi đấu 8 năm đối với vận động viên bơi lội Trung Quốc Sun Yang do sử dụng doping. Theo tòa án, lệnh cấm của CAS đã được đưa ra dựa trên ý kiến chủ quan của thẩm phán tại CAS.

(Theo Baotintuc.vn)